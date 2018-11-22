РПЛ выступила против матча в манеже между «Енисеем» и «Ахматом»

РПЛ выступила с заявлением касательно проведения матча 16-го тура чемпионата России «Енисей» – «Ахмат» в крытом манеже Красноярска. Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о допуске в виде исключения манежа к проведению этой встречи.

Российская футбольная Премьер-Лига заявляет, что направила в РФС свою позицию против проведения данного матча в манеже накануне заседания Бюро. Считаем, что Регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории, полностью отвечающему Техническому Регламенту Премьер-Лиги, требованиям Основного вещателя и принципиальному решению Общего собрания клубов РПЛ о создании равных условий для всех команд.

Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу.