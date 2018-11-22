  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Бразилия. Серия А
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Португалия. Кубок
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос 1:1 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.29 4.90 12.50
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас 4:0 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 1.59 2.81 13.50
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 2:0 Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 1.21 5.65 18.00
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 1:0 Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс 1.19 5.95 19.75
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 3:0 Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб АрокаАрока - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (мол) (Екатеринбург)Урал (мол) 1.35 4.30 10.50
ГлавнаяНовости

РПЛ выступила против матча в манеже между «Енисеем» и «Ахматом»

сегодня, 14:38
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат01.12.2018 в 14:00 Не начался

РПЛ выступила с заявлением касательно проведения матча 16-го тура чемпионата России «Енисей» – «Ахмат» в крытом манеже Красноярска. Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о допуске в виде исключения манежа к проведению этой встречи.

Российская футбольная Премьер-Лига заявляет, что направила в РФС свою позицию против проведения данного матча в манеже накануне заседания Бюро. Считаем, что Регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории, полностью отвечающему Техническому Регламенту Премьер-Лиги, требованиям Основного вещателя и принципиальному решению Общего собрания клубов РПЛ о создании равных условий для всех команд.

Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу.

Всё о скандале вокруг матча "Енисей" - "Ахмат"

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Енисей»: «Мы не обязаны обращаться в „Ахмат“ о переносе матча в манеж»
Сегодня, 14:23 Комментарии6
«Ахмат»: «Можем бойкотировать матч против „Енисея“»
Сегодня, 14:18 Комментарии10
«Ахмат» летом отказался поменяться кругами с «Енисеем»
Сегодня, 14:05 Комментарии4
Ровно через четыре года стартует чемпионат мира в Катаре
Вчера, 20:39 Комментарии14
УЕФА опубликовал расписание второго сезона Лиги Наций
Вчера, 18:46 Комментарии33
В Бундеслиге матчи по понедельникам будут отменены
Вчера, 14:05 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   273 / 783
сегодня в 16:37
Сейчас в виде исключения,затем еще исключения будут,нет,лучше давайте на свежем воздухе и пусть победит сильнейший.
сканер
сканер
   490 / 783
сегодня в 16:11
На стадионе пусть играют,и точка!
Остапчук 67
Остапчук 67
   115 / 783
сегодня в 16:11
Разнобой какой-то.
3ton
3ton
   315 / 783
сегодня в 16:08
Зачем в таких регионах хороший стадион ?
Лучше построить "самый " дорогой стадион в Мире в Питере .
Там же важней и погода ,как в Арктике .
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   81 / 783
сегодня в 15:56
А заранее предусмотреть, что там уже зима суровая, нельзя было???
Я обиделся
Я обиделся
   101 / 783
сегодня в 15:52
сторож...9 место....не мужчина снизу сбой получил от родительского ремня что ли?
AfrikSimon
AfrikSimon ответил Я обиделся
   58 / 783
сегодня в 15:46
ну так пидтерские ввели фигню такую. Была хорошая весна-осень. Но неет. пидтерские то все пакостят и пакостят....
    Чингачгук
    Чингачгук
       35 / 783
    сегодня в 15:40
    Фердун хотел устранить конкурента в лице Ахмата, но пока не получается, команда верно идет в пердив.
    Я обиделся
    Я обиделся ответил Ангел неБесГрешен
       101 / 783
    сегодня в 15:29
    Началось. И ведь из года в год такая хня творится...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         20 / 783
      сегодня в 15:18
      Началось. И ведь из года в год такая хня творится...
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
         162 / 783
      сегодня в 15:16
      Перевожу на нормальный язык. РПЛ: "Нам глубоко пофигу, как себя будут чувствовать игроки и болельщики в суровую Красноярскую погоду, какой вред здоровью может быть нанесен. Все что нас волнует - это бабки спонсоров, которые, разумеется, пойдут в наш карман". Уже который год все недовольны тем, что матчи проводят в максимально неудобном месте в неудобное время года. А воз и ныне там
      Shamil79
      Shamil79
         246 / 783
      сегодня в 15:16
      это секретное оружие Енисея
      Gelious
      Gelious
         299 / 783
      сегодня в 14:56
      Может проще выкинуть этот Ахмат наконец в ФНЛ? Может там всем довольны будут. Как летом им предлагали махнуться матчами, так не хотят. А сейчас пошло-поехало.
      cska plus
      cska plus
         1 / 783
      сегодня в 14:46
      Хоть раз мозг включили.
      Я обиделся
      Я обиделся
         101 / 783
      сегодня в 14:46
      ну без Кадырова явно не обошлось)
      Mangur
      Mangur
         147 / 783
      сегодня в 14:44
      Согласен с РПЛ.Выдать клюшки и коньки Ахмату за счет РПЛ.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100