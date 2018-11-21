Ровно через четыре года стартует чемпионат мира в Катаре

Ровно через четыре года, 21 ноября 2022 года, должен стартовать чемпионат мира в Катаре.
Это будет 22-й по счету мундиаль в истории. Катар получил право на проведение первенства в 2010 году, на церемонии в Цюрихе.
Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.
В финальном турнире должны принять участие 32 команды, однако в ФИФА рассматривают вариант и с 48 коллективами.
Бредятина, да ещё и в разгар внутренних чемпионатов(
Бредятина, да ещё и в разгар внутренних чемпионатов(