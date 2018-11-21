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Ровно через четыре года стартует чемпионат мира в Катаре

вчера, 20:39

Ровно через четыре года, 21 ноября 2022 года, должен стартовать чемпионат мира в Катаре.

Это будет 22-й по счету мундиаль в истории. Катар получил право на проведение первенства в 2010 году, на церемонии в Цюрихе.

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

В финальном турнире должны принять участие 32 команды, однако в ФИФА рассматривают вариант и с 48 коллективами.

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Все комментарии
Apsny
Apsny
   174 / 787
вчера в 22:03
Внутренние чемпионаты сдвинут,.
Apsny
Apsny ответил vistory
   174 / 787
вчера в 22:03
Пародия на чемпионат.
Та прям.
Гавроша
Гавроша ответил Barcelona
   30 / 787
вчера в 22:01
Когда тогда будут проводить ЛЧ и национальные чемпионаты?
Летом.
vistory
vistory
   20 / 787
вчера в 21:18
Пародия на чемпионат.
Brigar
Brigar
   26 / 787
вчера в 21:11
Наша сборная вряли туда попадет.
Barcelona
Barcelona ответил ДАША Д
   499 / 787
вчера в 21:02
Хоть раз не летом.
Уж лучше б летом.
ДАША Д
ДАША Д
   100 / 787
вчера в 20:54
Хоть раз не летом.
Barcelona
Barcelona
   499 / 787
вчера в 20:54
Когда тогда будут проводить ЛЧ и национальные чемпионаты?
Великий Князь
Великий Князь
   3 / 787
вчера в 20:53
И самое главное, что никто не скулит, что всё куплено и нужны санкции, аха-ха)
Бредятина, да ещё и в разгар внутренних чемпионатов(
Barcelona
Barcelona
   499 / 787
вчера в 20:51
Что за Х..ня?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 787
вчера в 20:48
Я так и не понял что будет с АПЛ например......в 2022-м
Splurgeloa
Splurgeloa
   590 / 787
вчера в 20:42
Вообще считаю дурацкой идеей проводить форумы подобного масштаба на Ближнем Востоке.Интересно, а какой откат получил Саркози и КО за данное решение.Я думаю немалый.Арабы любят деньгами сорить.
Splurgeloa
Splurgeloa
   590 / 787
вчера в 20:41
Непривычно наблюдать за ЧМ зимой.
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