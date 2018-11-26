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Ал. Миранчук: «„Локо“ сделает всё, чтобы снова попасть в Лигу чемпионов»

сегодня, 08:36

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о сложном периоде к в клубе после завершения чемпионата мира.

Я бы сказал, что это больше связано с психологией. Именно в этом плане было как-то непросто. Первое время ты этого не замечаешь — кажется, что всё нормально. Начинаешь понимать чуть позже. В такие моменты просто нужно перетерпеть, хорошо поработать, и всё нормализуется. Слава богу, вроде удалось преодолеть эти трудности.

Лига чемпионов — это прекрасный турнир, и в этом сезоне РПЛ мы сделаем всё, чтобы вновь туда попасть. А что касается нынешнего розыгрыша, то там уровень на порядок выше, чем в чемпионате России и даже Лиге Европы. За каждую ошибку сразу же идет наказание: опасный момент у твоих ворот или гол. Для многих из нас эта Лига чемпионов стала первой в карьере, и мы просто не знали всех нюансов турнира. Надеюсь, что в следующем году мы вернемся в ЛЧ, покажем себя с лучшей стороны и выйдем на новый уровень.

Симеоне говорил, что я бы пригодился его команде? Изначально показалось, что он искренне это сказал, сделал такой комплимент нам с братом. Только уже спустя какое-то время в голове стал прокручивать мысль, что Симеоне мог преследовать цель психологического давления. Но непосредственно перед игрой с «Атлетико» я об этом вообще не думал, так что никакого давления не испытал.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 882
сегодня в 09:47
Сопли подобрал Миранчук? Гыгыгы
счет 7-0
счет 7-0
   46 / 882
сегодня в 09:30
Оба липовых чемпиона последних лет как бы соревнуются кто больше опозорится в еврокубках.
КЭТиК
КЭТиК
   190 / 882
сегодня в 09:27
Будем ставить рекорды по количеству поражений подряд.
Nafnafik
Nafnafik
   28 / 882
сегодня в 09:24
Как спартак, попасть в ЛЧ и на весь мир опозориться.
n272nm
n272nm
сегодня в 09:21
«„Локо“ сделает всё, чтобы снова попасть в Лигу чемпионов»(C)

А смысл?! Вы бы хоть какие-то очки в общую еврокопилку принесли! Вы рискуете побить славный рекорд 1-18, который поросята чудом установили. После этого говорить, что вы снова вернетесь в ЛЧ - это уже нездоровое кокетство!
MALOVAR
MALOVAR ответил cska plus
   4 / 882
сегодня в 09:21
для того чтобы Джеко расслаблять)))) он любит лакомую булочку дсюшорную
Гус Пойет
Гус Пойет
   44 / 882
сегодня в 09:21
Чтобы снова по соплям нипадеццки выхватить
MALOVAR
MALOVAR ответил Лакшери
   4 / 882
сегодня в 09:20
так вы и так в ЛЕ ,или ты как Байкал за всех подряд?)))
Brigar
Brigar
   20 / 882
сегодня в 09:20
С какой целью интересно?
MALOVAR
MALOVAR
   4 / 882
сегодня в 09:19
ни вас ни армейцев там не надо ,одни Рому не могут обыграть другие вообще не пойми кого
порт
порт
сегодня в 09:13
Сначала сопли подбери, потом хоти.
LOpp
LOpp
   26 / 882
сегодня в 09:06
В ЛЧ все хотят попасть, а до полуфинала добирается только Зенит.
drug01
drug01
   90 / 882
сегодня в 09:05
Надо играть на победу!
Лакшери
Лакшери
   97 / 882
сегодня в 09:03
Надеемся на две победы в последних турах и выход в ЛЕ !
амурец
амурец
   103 / 882
сегодня в 08:59
оно конечно бы хотелось, но так как сейчас Локо играет в ЛЧ, то вопрос, а для чего? может сначала в ЛЕ поиграть?
kolpankolpan
kolpankolpan
   356 / 882
сегодня в 08:53
Сопливый по кличке Миранчук совсем повесил нос на ветку.....И куда стремиться то? Там прибылей нет ,играть надо серьезно.Уставать непосильно, трудиться предельно.Ну ее эту судьбу....пускай Алеша сопливую жалобу по интернету, на судьбу горючую.
112910415
112910415
   124 / 882
сегодня в 08:53
творческий мазохизм в действии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 882
сегодня в 08:41
Сходили..посмотрели..убедились...в этом лесу грибов не будет....
Смысл??


За выход в групповой этап - 12,7 млн евро
Усилились к ЛЧ на 17,5 млн евро
Премиальных за победы и ничьи - 0 евро.......
Траты на перелёты ...гостиницы ????......
не рентабельно...
cska plus
cska plus
   2 / 882
сегодня в 08:41
Вопрос, для чего?
Thierry Daniel Henry
Thierry Daniel Henry
   96 / 882
сегодня в 08:40
Зачем вам опять ЛЧ?
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