Ал. Миранчук: «„Локо“ сделает всё, чтобы снова попасть в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о сложном периоде к в клубе после завершения чемпионата мира.

Я бы сказал, что это больше связано с психологией. Именно в этом плане было как-то непросто. Первое время ты этого не замечаешь — кажется, что всё нормально. Начинаешь понимать чуть позже. В такие моменты просто нужно перетерпеть, хорошо поработать, и всё нормализуется. Слава богу, вроде удалось преодолеть эти трудности.

Лига чемпионов — это прекрасный турнир, и в этом сезоне РПЛ мы сделаем всё, чтобы вновь туда попасть. А что касается нынешнего розыгрыша, то там уровень на порядок выше, чем в чемпионате России и даже Лиге Европы. За каждую ошибку сразу же идет наказание: опасный момент у твоих ворот или гол. Для многих из нас эта Лига чемпионов стала первой в карьере, и мы просто не знали всех нюансов турнира. Надеюсь, что в следующем году мы вернемся в ЛЧ , покажем себя с лучшей стороны и выйдем на новый уровень.

Симеоне говорил, что я бы пригодился его команде? Изначально показалось, что он искренне это сказал, сделал такой комплимент нам с братом. Только уже спустя какое-то время в голове стал прокручивать мысль, что Симеоне мог преследовать цель психологического давления. Но непосредственно перед игрой с «Атлетико» я об этом вообще не думал, так что никакого давления не испытал.