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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Матч завершен  Лацио 1:1  Милан 1.94 2.98 4.95
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Матч завершен  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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Сигурдссон: «Думаю, что „Ростов“ может финишировать в тройке»

сегодня, 22:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал о поражении от «Зенита».

В чём причины поражения? «Зенит» забил два гола, мы не забили. Футбол — такая штука. Иногда это бывает. Три удара по воротам, два гола. Сложно сказать, в какой сейчас форме находится Артём Дзюба. Артём — очень хороший футболист, а «Зенит» силён командой, они хороши вместе. Никаких вопросов к работе рефери сегодня у меня нет. Думаю, «Ростов» может финишировать в тройке, для этого мы только должны выигрывать такие матчи, как этот. «Ростов» был лучшей командой, больше атаковал. Но мы потеряли три очка, это футбол.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   16 / 879
сегодня в 23:03
    Nafnafik
    Nafnafik
       29 / 879
    сегодня в 22:53
    После сегодняшней игры вообще с трудом верится, что растов в РПЛ останется.
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