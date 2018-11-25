Сигурдссон: «Думаю, что „Ростов“ может финишировать в тройке»

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал о поражении от «Зенита».

В чём причины поражения? «Зенит» забил два гола, мы не забили. Футбол — такая штука. Иногда это бывает. Три удара по воротам, два гола. Сложно сказать, в какой сейчас форме находится Артём Дзюба. Артём — очень хороший футболист, а «Зенит» силён командой, они хороши вместе. Никаких вопросов к работе рефери сегодня у меня нет. Думаю, «Ростов» может финишировать в тройке, для этого мы только должны выигрывать такие матчи, как этот. «Ростов» был лучшей командой, больше атаковал. Но мы потеряли три очка, это футбол.