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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Матч завершен  Лацио 1:1  Милан 1.94 2.98 4.95
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Матч завершен  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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Мак: «Это была одна из наших лучших игр за последнее время»

сегодня, 22:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал о победе над «Ростовом».

Мы отлично начали матч с первых минут, забили быстрый гол. Мы держали контроль над игрой в собственных руках. У «Ростова» появлялось несколько шансов, но в целом инициатива была за нами, мы создавали хорошие моменты. Я думаю, это была одна из наших лучших игр за последнее время. Мы счастливы, что сумели добиться такого результата.

Тренер предупредил меня, что хочет попробовать выпустить меня слева. Думаю, это сработало. Я отдал все силы как в атаке, так и в обороне. Пусть это и не совсем моя позиция, но мне нравится играть на левой бровке. Я приложил максимум для того, чтобы помочь команде. Мы добились отличного результата, забили два мяча — это самое важное. Мы продолжаем побеждать. В четверг нас ждет очень важная игра, мы должны продолжать в том же ключе.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   26 / 879
сегодня в 23:25
Мак сам "спалился" ))...
Морозовский
Морозовский
   16 / 879
сегодня в 23:20
    Abordage
    Abordage
       61 / 879
    сегодня в 23:09
      Almazny
      Almazny
         33 / 879
      сегодня в 22:59
      Это была игра с откровенно слабым ростовом, но все равно молодцы.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         15 / 879
      сегодня в 22:51
      Мак: «Это была одна из наших лучших игр за последнее время»
      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
      Тебе ,Роберт, показалось! Просто это была одна из худших игр Ростова.
      Evilhuman
      Evilhuman
         17 / 879
      сегодня в 22:42
      Игра конечно далека от идеала, но даже этого достаточно для первого места, Зенит же не пупсы какие-то
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