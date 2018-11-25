Мак: «Это была одна из наших лучших игр за последнее время»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал о победе над «Ростовом».

Мы отлично начали матч с первых минут, забили быстрый гол. Мы держали контроль над игрой в собственных руках. У «Ростова» появлялось несколько шансов, но в целом инициатива была за нами, мы создавали хорошие моменты. Я думаю, это была одна из наших лучших игр за последнее время. Мы счастливы, что сумели добиться такого результата.

Тренер предупредил меня, что хочет попробовать выпустить меня слева. Думаю, это сработало. Я отдал все силы как в атаке, так и в обороне. Пусть это и не совсем моя позиция, но мне нравится играть на левой бровке. Я приложил максимум для того, чтобы помочь команде. Мы добились отличного результата, забили два мяча — это самое важное. Мы продолжаем побеждать. В четверг нас ждет очень важная игра, мы должны продолжать в том же ключе.