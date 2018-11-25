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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Матч завершен  Лацио 1:1  Милан 1.94 2.98 4.95
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Матч завершен  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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Ещенко: «Мы поддерживаем Глушакова, чтобы не отчаивался»

сегодня, 22:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после победы над «Крыльями Советов» выразил поддержку капитану команды Денису Глушакову.

Много разных болельщиков, кто-то доволен, кто-то нет. Результатами команды футболисты тоже недовольны, но мы же не специально берем и проигрываем. Бывают спады, нам нужно переломить ход событий, и если вновь будем выигрывать, то болельщики будут нас поддерживать. 

Глушаков? Любому человеку будет тяжело, когда такое давление идет — со стороны болельщиков, прессы, личной жизни… Поэтому мы его поддерживаем как можем, чтобы не отчаивался.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   168 / 879
сегодня в 23:51
А у тебя самого что, нет проблем?
dalex83
dalex83
сегодня в 23:41
Глушкова все поддерживаем, чтобы на трансфер выставлен был и наконец свалил )
AfrikSimon
AfrikSimon
   51 / 879
сегодня в 23:12
    AgentART
    AgentART
       28 / 879
    сегодня в 22:58
    Стыдно за пупсиков, выиграть честно не в состоянии.
    Nafnafik
    Nafnafik
       29 / 879
    сегодня в 22:54
    И Москалев вас всех поддерживает, чтобы в пердив не улетели.
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