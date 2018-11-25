Ещенко: «Мы поддерживаем Глушакова, чтобы не отчаивался»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после победы над «Крыльями Советов» выразил поддержку капитану команды Денису Глушакову.

Много разных болельщиков, кто-то доволен, кто-то нет. Результатами команды футболисты тоже недовольны, но мы же не специально берем и проигрываем. Бывают спады, нам нужно переломить ход событий, и если вновь будем выигрывать, то болельщики будут нас поддерживать.

Глушаков? Любому человеку будет тяжело, когда такое давление идет — со стороны болельщиков, прессы, личной жизни… Поэтому мы его поддерживаем как можем, чтобы не отчаивался.