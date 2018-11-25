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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Матч завершен  Лацио 1:1  Милан 1.94 2.98 4.95
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Матч завершен  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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Ерохин: «После 2:0 были еще моменты, но не смогли реализовать»

сегодня, 22:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 15-го тура чемпионата России.

В каждой игре есть определенные требования, которые нужно выполнять. Первый гол получился после розыгрыша, это придало сил. Счет был скользким, во втором тайме хотели забить еще. А когда удалось, это помогло немножко раскрепоститься команде. Появилось еще пару моментов, не смогли реализовать. В каких-то моментах старались просто сесть в оборону и мешать сопернику наносить удары по воротам.

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Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук ответил Evilhuman
   49 / 879
сегодня в 22:55
хороший гол сегодня забил, пора изгонять из себя дерево
Дерево ростовское трудно из себя выкорчевать.
Brigar
Brigar
   20 / 879
сегодня в 22:51
Ерохин показал растовцам пердивным чего можно достичь в Зените.
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 879
сегодня в 22:43
хороший гол сегодня забил, пора изгонять из себя дерево
Морозовский
Морозовский
   16 / 879
сегодня в 22:41
Ерохин - лучший в лазурятнике, как обычно.
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