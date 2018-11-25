Ерохин: «После 2:0 были еще моменты, но не смогли реализовать»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 15-го тура чемпионата России.

В каждой игре есть определенные требования, которые нужно выполнять. Первый гол получился после розыгрыша, это придало сил. Счет был скользким, во втором тайме хотели забить еще. А когда удалось, это помогло немножко раскрепоститься команде. Появилось еще пару моментов, не смогли реализовать. В каких-то моментах старались просто сесть в оборону и мешать сопернику наносить удары по воротам.