Семак: «Не думаю, что Дриусси захочет играть за сборную России»

Наставник «Зенита» Сергей Семак признался, что форвард команды Себастьян Дриусси хочет выступать за сборную Аргентины. Футболиста же могут заиграть за команду Италии.

Дриусси в сборной России? Я только за, если он будет играть за нашу команду. Но думаю, что как истинный патриот своей страны, он хочет играть за родную сборную. Будем работать. Может быть, Россия тоже его чем-то привлечет.