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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Матч завершен  Лацио 1:1  Милан 1.94 2.98 4.95
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Матч завершен  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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Семак: «Не думаю, что Дриусси захочет играть за сборную России»

сегодня, 23:17

Наставник «Зенита» Сергей Семак признался, что форвард команды Себастьян Дриусси хочет выступать за сборную Аргентины. Футболиста же могут заиграть за команду Италии.

Дриусси в сборной России? Я только за, если он будет играть за нашу команду. Но думаю, что как истинный патриот своей страны, он хочет играть за родную сборную. Будем работать. Может быть, Россия тоже его чем-то привлечет.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   22 / 879
сегодня в 23:51
Будем откровенны....он и в клубе то,за не плохие деньги, показывает не более 40% своего потенциала.....
Но игрок качественный...думаю ещё будет очень полезен....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   151 / 879
сегодня в 23:50
Семак, ты о "Зените" думай, а не о России.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил dalex83
   373 / 879
сегодня в 23:49
Талантливые укропы все во власти там сидят)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Морозовский
   373 / 879
сегодня в 23:47
Ну что же ты, ответить нечего?
Опять не подумав ляпнул?)
Примитивненько, подстать спартачу)
dalex83
dalex83
сегодня в 23:43
Более умную речь придумать не могли?
Давайте лучше украинцев талантливых сопрем;)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 879
сегодня в 23:42
Они издеваются, штоле?
Какие натуралы могут быть, этих то нужно разгонять...
Морозовский
Морозовский
   16 / 879
сегодня в 23:39
Аллё, бакланы!
Геннадий Ларионов
Геннадий Ларионов ответил Морозовский
сегодня в 23:35
Нам в сборной эти паредасы не нужны! За серое вещество Семака уже становится просто стыдно! Как ваааще такое могло в голову прийти?!
за игру сборной Великой России со Шведскими карликами не стыдно?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Морозовский
   373 / 879
сегодня в 23:34
Какой вопрос задали, на тот и ответил
А вот как можно не поработав своим серым веществом пытаться подколоть кого то, нужно спросить у тебя
Ну а стыдно по прежнему за спартак
Морозовский
Морозовский
   16 / 879
сегодня в 23:27
Нам в сборной эти паредасы не нужны! За серое вещество Семака уже становится просто стыдно! Как ваааще такое могло в голову прийти?!
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