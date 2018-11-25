Семак: «Не думаю, что Дриусси захочет играть за сборную России»

Наставник «Зенита» Сергей Семак признался, что форвард команды Себастьян Дриусси хочет выступать за сборную Аргентины. Футболиста же могут заиграть за команду Италии.
Дриусси в сборной России? Я только за, если он будет играть за нашу команду. Но думаю, что как истинный патриот своей страны, он хочет играть за родную сборную. Будем работать. Может быть, Россия тоже его чем-то привлечет.
Но игрок качественный...думаю ещё будет очень полезен....
Но игрок качественный...думаю ещё будет очень полезен....
Опять не подумав ляпнул?)
Примитивненько, подстать спартачу)
Опять не подумав ляпнул?)
Примитивненько, подстать спартачу)
Давайте лучше украинцев талантливых сопрем;)
Давайте лучше украинцев талантливых сопрем;)
Какие натуралы могут быть, этих то нужно разгонять...
Какие натуралы могут быть, этих то нужно разгонять...
А вот как можно не поработав своим серым веществом пытаться подколоть кого то, нужно спросить у тебя
Ну а стыдно по прежнему за спартак
А вот как можно не поработав своим серым веществом пытаться подколоть кого то, нужно спросить у тебя
Ну а стыдно по прежнему за спартак