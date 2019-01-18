Вейналдум: «Глупо было бы говорить, что „Ливерпуль“ не станет чемпионом»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум ответил на вопрос о том, станут ли мерсисайдцы чемпионами Англии.
Думаю, глупо было бы отвечать «нет». Если спросите о том же представителей «Манчестер Сити», они ответят утвердительно.
Конец сезона покажет, чем всё закончится. Мы отдадим все силы, постараемся выиграть каждый матч. Впереди долгий путь.
Я предпочитаю говорить об отдельных играх, а не о всем чемпионате.
После победы над «Брайтоном» в последнем туре АПЛ «Ливерпуль» опережает «Ман Сити» на четыре очка.
4 очка разница, это ничто.
4 очка разница, это ничто.