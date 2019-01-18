Вейналдум: «Глупо было бы говорить, что „Ливерпуль“ не станет чемпионом»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум ответил на вопрос о том, станут ли мерсисайдцы чемпионами Англии.

Думаю, глупо было бы отвечать «нет». Если спросите о том же представителей «Манчестер Сити», они ответят утвердительно.

Конец сезона покажет, чем всё закончится. Мы отдадим все силы, постараемся выиграть каждый матч. Впереди долгий путь.

Я предпочитаю говорить об отдельных играх, а не о всем чемпионате.