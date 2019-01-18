Ж. Кэмпбелл: «Думал, что я смогу стать частью проекта Эмери»

Бывший полузащитник «Арсенала» Жоэль Кэмпбелл признался, что хотел остаться в лондонском клубе. Минувшим летом 26-летний костариканец перешел в «Фрозиноне».

Возможность тренироваться и играть с такими футболистами прекрасна. Венгер достаточно спокойный тренер, но он мне нравился. Он позволял игрокам чувствовать свободу на поле и верил в самых техничных футболистов.

У меня нет сожалений, потому что я пробовал воспользоваться своими шансами и не считаю, что проявил себя плохо.

Летом я думал, что смогу стать частью проекта Эмери. Я общался с тренером и руководством клуба и был уверен, что смогу вписаться в систему, которая нравится испанскому тренеру, но у клуба были другие планы.