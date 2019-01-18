Погба: «Похвалы заслуживает весь МЮ, не только я»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал последние успехи команды и победу над «Тоттенхэмом» в 22-м туре АПЛ (1:0).

То, как мы играем, позволяет нам больше владеть мячом. Мы видим, как нам нужно атаковать. У нас есть более чёткая модель игры. Это облегчает задачу для всех. Так что я не скажу, что дело только во мне. Да, я забил парочку голов и сделал несколько ассистов, но похвалы заслуживает вся команда.

Победа над «Тоттенхэмом» – это очень здорово для нас. Было очень приятно показать, что мы вернулись и приближаемся к вершине таблицы. Мы нуждались в очках и показали, что можем обыграть большую команду.

Я бы не сказал, что нам повезло, потому что ты сам творец своей удачи. Давид [Де Хеа] сделал свою работу, и я благодарен ему за это.

Считаю, что игра всей команды была на отличном уровне. Мы играли против сильного соперника с топ-футболистами в составе. Отличная игра и хорошая победа.