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Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
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00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
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01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
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04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
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ПСЖ предложил 35 млн евро за Паредеса

18 января 2019, 14:55

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал о предложении, которое сделал ПСЖ «Зениту» по полузащитнику Леандро Паредесу.

Французский клуб предлагает 35 млн евро за аргентинского хавбека.

Сделка, впрочем, может не состояться, поскольку «Зенит» ранее запрашивал у «Челси» за Паредеса не менее 40 млн евро.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
18 января в 20:53
Вот какие игроки у Зенита - все европейские Топ-клубы стоят в очередь!
рус фан
рус фан
   159 / 808
18 января в 20:42
В ПСЖ надо продавать Паредеса за 50 млн, деньги шэйхов никому не жалко.
Romeo 777
Romeo 777 ответил Igo0rek
   229 / 808
18 января в 19:18
Я тоже думаю, что Паредес не сможет усилить Челси.
Да какое это усиление...возможно я и ошибаюсь, но вообще не верю в него
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответил Казанский
   53 / 808
18 января в 18:17
Не ругайте пианиста,он играет как умеет)))
Да кто ж его ругает! Все же понимают, что у него просто своя особая октава до-ре-ми-фа-соль-гы-гы
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 808
18 января в 17:57
И он стоит этих денег! Хотя для болельщиков Спартака это далеко не так. Но их мнение всем по фигу)
viv
viv
   47 / 808
18 января в 17:33
Пока дают надо продавать....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил plusnindimon
   21 / 808
18 января в 17:26
Да хотя бы за 20 сплавить, уже хорошо будет!
Чего хорошего, если за 23 брали?
112910415
112910415
   41 / 808
18 января в 17:25
как-то бы его два раза продать!
Yuri Krugov
Yuri Krugov
   446 / 808
18 января в 17:11
Пора продавать!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   48 / 808
18 января в 17:05
Тут товар качественный, не залежалый зулус с огромными губищами, за нашего можно смело и 45 просить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Igo0rek
   19 / 808
18 января в 16:58
Я тоже думаю, что Паредес не сможет усилить Челси.
)))..усилить Челси....
Речь о том чтоб за деньги вырученные от продажи Паредеса усилить Зенит...
А Челси пусть хоть клубным шофёром его делает...это уже их дело...))))
Igo0rek
Igo0rek ответил Romeo 777
   135 / 808
18 января в 16:53
Надеюсь в ПСЖ и окажется.
Я тоже думаю, что Паредес не сможет усилить Челси.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил grafff
   19 / 808
18 января в 16:44
Они что, вообще обкурились в Европе??????? Зачем он им всем вообще нужен?????? лавку полировать?
СМС-ни ...не поленись....в Челси и ПСЖ....
Так мол и так....
Я такой то....понимаю в игроках больше, чем все ваши трансферные отделы....открой людям глаза....уверен - они сразу переменят своё мнение...
Romeo 777
Romeo 777
   229 / 808
18 января в 16:39
Надеюсь в ПСЖ и окажется.
plusnindimon
plusnindimon ответил Ангел неБесГрешен
   402 / 808
18 января в 16:36
Че то они тормозят, Челси уже 40 дают. Так что 45 и по рукам ;)
Да хотя бы за 20 сплавить, уже хорошо будет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
18 января в 16:31
Че то они тормозят, Челси уже 40 дают. Так что 45 и по рукам ;)
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев ответил Nickless
   150 / 808
18 января в 16:26
Спасибо за поправку
И Вам спасибо, хотя первоначальный вариант мне нравился больше
cska plus
cska plus
   12 / 808
18 января в 16:21
Ну уж эти могли и 50 предложить.
Казанский
Казанский ответил Obdulio Varela
   236 / 808
18 января в 16:13
Кудесник пианино явно рассчитывал на отыгрыш ранее проигранных зубов, а не на это
Не ругайте пианиста,он играет как умеет)))
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответил Казанский
   53 / 808
18 января в 16:10
Сушенные лапки баклана и ржавый советский рубль сверху))
Кудесник пианино явно рассчитывал на отыгрыш ранее проигранных зубов, а не на это
Nickless
Nickless ответил Алсидес Гиджиев
18 января в 15:58
у «Челси» за Передеса Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1094551/paredes-leandro-pari-sen-zhermen Всё-таки научили мы соккер правильно его писать)))
Спасибо за поправку
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
   236 / 808
18 января в 15:55
Делайти ставки господа. Гыгыгы
Сушенные лапки баклана и ржавый советский рубль сверху))
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
18 января в 15:52
Делайти ставки господа. Гыгыгы
ДСА
ДСА
   172 / 808
18 января в 15:45
Это звезда что ли?
Казанский
Казанский
   236 / 808
18 января в 15:37
Молодец Фурсенко,умело поддерживает интерес к Паредесу через продажных журналистов))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил grafff
   200 / 808
18 января в 15:28
Вам нравится верить в слухи??!
Аксинья
Аксинья
   108 / 808
18 января в 15:20
Ослабляют конкурента в борьбе за главный трофей в Лиге Чемпионов...Хотя о чём это я где Зенит, а где ЛЧ - они просто несовместимы...
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   150 / 808
18 января в 15:14
у «Челси» за Передеса
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1094551/paredes-leandro-pari-sen-zhermen

Всё-таки научили мы соккер правильно его писать)))
andreika20133
andreika20133 ответил grafff
   350 / 808
18 января в 15:03
Они что, вообще обкурились в Европе??????? Зачем он им всем вообще нужен?????? лавку полировать?
Если ты что то не понимаешь это не значит что все вокруг дураки.
grafff
grafff
   735 / 808
18 января в 14:59
Они что, вообще обкурились в Европе??????? Зачем он им всем вообще нужен?????? лавку полировать?
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