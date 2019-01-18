ПСЖ предложил 35 млн евро за Паредеса

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал о предложении, которое сделал ПСЖ «Зениту» по полузащитнику Леандро Паредесу.
Французский клуб предлагает 35 млн евро за аргентинского хавбека.
Сделка, впрочем, может не состояться, поскольку «Зенит» ранее запрашивал у «Челси» за Паредеса не менее 40 млн евро.
Речь о том чтоб за деньги вырученные от продажи Паредеса усилить Зенит...
А Челси пусть хоть клубным шофёром его делает...это уже их дело...))))
Речь о том чтоб за деньги вырученные от продажи Паредеса усилить Зенит...
А Челси пусть хоть клубным шофёром его делает...это уже их дело...))))
Так мол и так....
Я такой то....понимаю в игроках больше, чем все ваши трансферные отделы....открой людям глаза....уверен - они сразу переменят своё мнение...
Так мол и так....
Я такой то....понимаю в игроках больше, чем все ваши трансферные отделы....открой людям глаза....уверен - они сразу переменят своё мнение...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1094551/paredes-leandro-pari-sen-zhermen
Всё-таки научили мы соккер правильно его писать)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1094551/paredes-leandro-pari-sen-zhermen
Всё-таки научили мы соккер правильно его писать)))