«Спартак» может подписать 19-летнего форварда «Сан-Паулу»

18 января 2019, 11:27

Состав «Спартака» может пополнить нападающий молодежной команды «Сан-Паулу» Фабиньо. Об этом сообщил бразильский журналист Андре Эрнан. По его информации, скауты московского клуба пристально следят за 19-летним футболистом еще с прошлого года.

Фабиньо принял участие в 7 матчах молодежного Кубка, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

В январе также сообщалось, что в «Спартак» может перейти полузащитник «Вулверхэмптона» Кристиан Герц.