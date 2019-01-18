«Спартак» может подписать 19-летнего форварда «Сан-Паулу»

Состав «Спартака» может пополнить нападающий молодежной команды «Сан-Паулу» Фабиньо. Об этом сообщил бразильский журналист Андре Эрнан. По его информации, скауты московского клуба пристально следят за 19-летним футболистом еще с прошлого года.
Фабиньо принял участие в 7 матчах молодежного Кубка, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
В январе также сообщалось, что в «Спартак» может перейти полузащитник «Вулверхэмптона» Кристиан Герц.
МКС
16.01.2019, 09:50
Модераторы. Если я пол года буду писать, что мне стыдно за коней.
Дадите Вип статус
Смешно ты ВИП выпрашиваешь
МКС
16.01.2019, 09:50
Модераторы. Если я пол года буду писать, что мне стыдно за коней.
Дадите Вип статус
Смешно ты ВИП выпрашиваешь
Можно снять премодерацию?
Добрый день. Премодерация снята.
Можно снять премодерацию?
Добрый день. Премодерация снята.
цсПа - спартак опять как всегда в ЛЕ? Я думал, что ты к этому уже привык )))
цсПа - спартак опять как всегда в ЛЕ? Я думал, что ты к этому уже привык )))
Опять будешь клянчить снятие с перемода.
Опять будешь клянчить снятие с перемода.
цсПа писать будешь, конфуз может получится с твоей любимой командой.
цсПа писать будешь, конфуз может получится с твоей любимой командой.
Отвечай еще помедленнее, а то я не успеваю за полетом твоей мысли.
Отвечай еще помедленнее, а то я не успеваю за полетом твоей мысли.
Удел слабых - любой не положительный результат спартака называть отскоком соперника. Не может "отскочить" команда от слабейшего клуба Лиги Европы, просто команда не собралась и позволила спартаку взять очко
Удел слабых - любой не положительный результат спартака называть отскоком соперника. Не может "отскочить" команда от слабейшего клуба Лиги Европы, просто команда не собралась и позволила спартаку взять очко
Ваше нытье про судей достало уже половину ваших же соплеменников, так что вы не актуальны.
А переводить стрелы с одного матча на другой - удел слабых соперников.
Ваше нытье про судей достало уже половину ваших же соплеменников, так что вы не актуальны.
А переводить стрелы с одного матча на другой - удел слабых соперников.