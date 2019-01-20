Коломейцев: «Надеюсь вернуться в общую группу к третьему сбору „Локо“»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о своем состоянии здоровья. В октябре футболист перенес операцию на коленном суставе.

Моё состояние намного лучше, но до ребят ещё далеко. Пока в основном идёт работа на силу, тренажёрный зал, потихоньку бегаю: 5, 10, 15 минут в день. Плюс бассейн. Дискомфорта особо не испытываю, только после бега иногда бывает, когда устаю. Но боли в целом уже нет.

Уже проще быть рядом с командой. Поначалу было морально сложнее находиться рядом с полем, но не иметь возможности присоединиться к партнёрам. Сейчас даже пробежаться вокруг поля приятно.

Прогнозы по срокам возвращения в общую группу пока не дают, но хочется вернуться к третьему сбору.