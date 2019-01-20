Ломовицкий: «Могу легко представить, что проведу в „Спартаке“ всю карьеру»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о своей футбольной цели.

Цель - забить за «Спартак»! Пока вот не залетает… На самом деле, мечта-то сбылась, но теперь надо доказывать и бороться за свое место. Не хочу его никому отдавать! Я люблю этот клуб, мне здесь всё нравится. Счастлив, что продлил контракт и хочу как можно дольше играть в «Спартаке». Вообще, я легко могу представить, что проведу здесь всю карьеру! При этом главное — не просто играть, а как играть. Забивать, отдавать — в общем, приносить пользу команде.