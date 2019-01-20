Ломовицкий: «Могу легко представить, что проведу в „Спартаке“ всю карьеру»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 58’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Ломовицкий: «Могу легко представить, что проведу в „Спартаке“ всю карьеру»

20 января 2019, 17:25

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о своей футбольной цели.

Цель - забить за «Спартак»! Пока вот не залетает… На самом деле, мечта-то сбылась, но теперь надо доказывать и бороться за свое место. Не хочу его никому отдавать! Я люблю этот клуб, мне здесь всё нравится. Счастлив, что продлил контракт и хочу как можно дольше играть в «Спартаке». Вообще, я легко могу представить, что проведу здесь всю карьеру! При этом главное — не просто играть, а как играть. Забивать, отдавать — в общем, приносить пользу команде.

Напомним, что в декабре 20-летний игрок подписал со «Спартаком» новый долгосрочный контракт. 

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Все комментарии
ABir
ABir
   306 / 808
21 января в 00:10
Главное приносить пользу Спартаку!
Юрниекс
Юрниекс
   207 / 808
20 января в 23:20
Ну ежели понимает, что в приличный клуб ему никак не попасть...Пусть идет бедолага..Только потом пусть не плачит..
Байкал-38.
Байкал-38. ответил RIR68
   17 / 808
20 января в 20:53
вот тут готов не согласиться с Вами! поддержу спартачей, и они меня небось поддержат. Это не ненужный материал, а отработанный материал!!!!
Но тут уже я не соглашусь. Отработанный материал это уже всё край, только на свалку. А вот ненужный это больше подходит. Сколько таких ненужных уходило и помогали другим командам и даже сборной!
Приведу один пример, но он показательный. Дмитрий Торбинский воспитанник школы Спартака, но Спартак упустил его (по мнению руководства свои должны играть за идею, а зарплату должны получать зулусы). За Локо потом провёл отличные сезоны, автор бронзового гола на Евро 2008. Да и в других командах встречаются хорошие игроки из этой школы.
Тот же Дзюба к примеру!
Так что всё таки ненужный материал, а не отработанный!!!
RIR68
RIR68 ответил Байкал-38.
   28 / 808
20 января в 20:11
Воспитанник школы Спартака не знает истории Спартака!!! История доказывает, что воспитанников выкидывают как ...ненужный материал!
вот тут готов не согласиться с Вами! поддержу спартачей, и они меня небось поддержат. Это не ненужный материал, а отработанный материал!!!!
oFANATo
oFANATo
   59 / 808
20 января в 18:53
Всю оставшуюся карьеру позориться с пупсиками, сомнительное удовольствие
Nikola45
Nikola45 ответил Т34
   32 / 808
20 января в 18:21
Ну, извини. У вас ябед хватает, не в первой.
)))))) У кого их хватает так это у Вас! N1 Из первых ))
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
20 января в 18:18
Многие хотят всю жизнь сидеть на мазутной трубе. гыгыгы
Т34
Т34 ответил parallels
   8 / 808
20 января в 18:18
Ну, извини. У вас ябед хватает, не в первой.
Nikola45
Nikola45
   32 / 808
20 января в 18:17
Это защитная реакция! Хотел сказать! Неужели я все время проведу в стыде за команду? Только и светит 7-0? Или 18-1? )))))))))
13 RUS
13 RUS
   284 / 808
20 января в 18:15
Начался год, в пупснях появились новые клоуны
makkie
makkie
   29 / 808
20 января в 18:10
Ломовицкий пока совсем не впечатляет - вроде все есть, а выпадал из игры похлеще Попова :)
Т34
Т34 ответил parallels
   8 / 808
20 января в 18:09
ну если у него цель забить на спартак - то всё получится)
А вот ябедничать совсем не хорошо, не ожидал от тебя.
Т34
Т34 ответил parallels
   8 / 808
20 января в 18:03
ну если у него цель забить на спартак - то всё получится)
И обрати свое внимание, кто повылезал из всех щелей на ветке, где тема о Спартаке. Это тебе ответ на твое замечание, которое ты нарисовал на ветке про Бекао.
Эрик Бернар
Эрик Бернар
20 января в 17:59
Не залетает?????
Шо за дичь я только что прочёл?!
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
20 января в 17:36
Воспитанник школы Спартака не знает истории Спартака!!! История доказывает, что воспитанников выкидывают как ...ненужный материал!
parallels
parallels
   9 / 808
20 января в 17:34
ну если у него цель забить на спартак - то всё получится)
STVA 1
STVA 1
   105 / 808
20 января в 17:33
Многие так представляли.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   333 / 808
20 января в 17:32
Так а кто это вообще?
Думается, кроме как спартаку, ты никому и не нужен)

Потом, когда тебя выгонят, будешь рассказывать, как поросята приходили в раздевалку со стволами)
cska plus
cska plus
   12 / 808
20 января в 17:28
Мальчик лихорадит.
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