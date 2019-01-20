Ломовицкий: «Могу легко представить, что проведу в „Спартаке“ всю карьеру»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о своей футбольной цели.
Цель - забить за «Спартак»! Пока вот не залетает… На самом деле, мечта-то сбылась, но теперь надо доказывать и бороться за свое место. Не хочу его никому отдавать! Я люблю этот клуб, мне здесь всё нравится. Счастлив, что продлил контракт и хочу как можно дольше играть в «Спартаке». Вообще, я легко могу представить, что проведу здесь всю карьеру! При этом главное — не просто играть, а как играть. Забивать, отдавать — в общем, приносить пользу команде.
Напомним, что в декабре 20-летний игрок подписал со «Спартаком» новый долгосрочный контракт.
Приведу один пример, но он показательный. Дмитрий Торбинский воспитанник школы Спартака, но Спартак упустил его (по мнению руководства свои должны играть за идею, а зарплату должны получать зулусы). За Локо потом провёл отличные сезоны, автор бронзового гола на Евро 2008. Да и в других командах встречаются хорошие игроки из этой школы.
Тот же Дзюба к примеру!
Так что всё таки ненужный материал, а не отработанный!!!
Приведу один пример, но он показательный. Дмитрий Торбинский воспитанник школы Спартака, но Спартак упустил его (по мнению руководства свои должны играть за идею, а зарплату должны получать зулусы). За Локо потом провёл отличные сезоны, автор бронзового гола на Евро 2008. Да и в других командах встречаются хорошие игроки из этой школы.
Тот же Дзюба к примеру!
Так что всё таки ненужный материал, а не отработанный!!!
Шо за дичь я только что прочёл?!
Шо за дичь я только что прочёл?!
Думается, кроме как спартаку, ты никому и не нужен)
Потом, когда тебя выгонят, будешь рассказывать, как поросята приходили в раздевалку со стволами)
Думается, кроме как спартаку, ты никому и не нужен)
Потом, когда тебя выгонят, будешь рассказывать, как поросята приходили в раздевалку со стволами)