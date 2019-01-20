Карпин: «Чем игра 24 февраля помешает „Краснодару“ защитить честь страны?»

20 января 2019, 18:32

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал тот факт, что ответный матч 1/4 финала Кубка России против «Краснодара» может быть перенесен с 24-го на 27 или 28 февраля в связи с участием «быков» в Лиге Европы.

– Как отреагировали на замечание Хашига – вы хотите, чтобы «Краснодар» вышел на поле, не отдохнув?

– Могу ответить только то, что еще в ноябре я подумал за «Краснодар» – что 21 февраля команда будет играть невосстановленной и надо перенести встречу с февраля на более поздний срок. Мне отказали. На том совещании в Премьер-Лиге присутствовал главный тренер «Краснодара», который промолчал. Если генеральный директор не в курсе этой ситуации, пусть спросит у своего тренера. «Ростов» не хотел проводить встречу 24 февраля, и теперь разговор о том, что в этот день «Краснодар» будет играть невосстановленным – это не наша, а их проблема.

– Как реагируете на такую логику – «Краснодар» защищает честь страны на евроарене, поэтому игру надо перенести?

– Пусть мне кто-нибудь объяснит – в чем матч 24 февраля мешает «Краснодару» защитить честь страны тремя днями ранее, 21-го? Если бы краснодарцы выступали в еврокубках после нашего матча, логику я бы мог понять – в этом случае игра 24 февраля могла помешать защитить честь страны 27 февраля. А сейчас не вижу, как матч 24 февраля может помешать встрече 21 февраля. В нынешней ситуации «Краснодар» 24 февраля в матче с нами будет защищать свою честь, а не честь страны. Не надо громких фраз. Не надо путать честь свою и честь страны.