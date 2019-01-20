Карпин: «Чем игра 24 февраля помешает „Краснодару“ защитить честь страны?»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 57’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
ГлавнаяНовости

Карпин: «Чем игра 24 февраля помешает „Краснодару“ защитить честь страны?»

20 января 2019, 18:32
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар24.02.2019 Не начался

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал тот факт, что ответный матч 1/4 финала Кубка России против «Краснодара» может быть перенесен с 24-го на 27 или 28 февраля в связи с участием «быков» в Лиге Европы.

– Как отреагировали на замечание Хашига – вы хотите, чтобы «Краснодар» вышел на поле, не отдохнув?

– Могу ответить только то, что еще в ноябре я подумал за «Краснодар» – что 21 февраля команда будет играть невосстановленной и надо перенести встречу с февраля на более поздний срок. Мне отказали. На том совещании в Премьер-Лиге присутствовал главный тренер «Краснодара», который промолчал. Если генеральный директор не в курсе этой ситуации, пусть спросит у своего тренера. «Ростов» не хотел проводить встречу 24 февраля, и теперь разговор о том, что в этот день «Краснодар» будет играть невосстановленным – это не наша, а их проблема.

– Как реагируете на такую логику – «Краснодар» защищает честь страны на евроарене, поэтому игру надо перенести?

– Пусть мне кто-нибудь объяснит – в чем матч 24 февраля мешает «Краснодару» защитить честь страны тремя днями ранее, 21-го? Если бы краснодарцы выступали в еврокубках после нашего матча, логику я бы мог понять – в этом случае игра 24 февраля могла помешать защитить честь страны 27 февраля. А сейчас не вижу, как матч 24 февраля может помешать встрече 21 февраля. В нынешней ситуации «Краснодар» 24 февраля в матче с нами будет защищать свою честь, а не честь страны. Не надо громких фраз. Не надо путать честь свою и честь страны.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Самедов: «В слив Карреры не верю. Это бред»
Сегодня, 03:38 Комментарии2
Самедов: «Фото в поддержку Глушакова? Принесли майки, сказали нам надеть»
Сегодня, 02:41 ФотоКомментарии10
Самедов: «Кононов – хороший тренер, а профессии „хороший человек“ нет»
Сегодня, 02:25 Комментарии3
Антон Миранчук: «Спасибо клубу за доверие!»
Вчера, 20:26 Комментарии2
Павлюченко: «Нельзя говорить о каком-то возвращении в „Арарат“»
Вчера, 16:42 Комментарии13
Комличенко: «Благодарен руководству „Краснодара“, что пошли мне навстречу»
Вчера, 16:30 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
tuman960
tuman960
   180 / 808
21 января в 08:02
и чего кричит Карпин и ростовские болелы!!!Матч по регламенту можно сдвинуть на 3 дня по желанию клуба играющего в еврокубках(по моему за 2 или 3 недели до начала матча)!!!!Краснодар пользуется этой опцией и правильно делает!!!Лишь бы по-скандалить и по-орать впустую -это Карпин может,как и некоторые ростовские болелы!!!
vovinho11
vovinho11
   399 / 808
20 января в 23:46
Матч состоится 24 февраля в выходной день. Краснодар безмозглые, зачем играть в будний день. Сыграют как миленькие
Dominators
Dominators ответил cska1948
   168 / 808
20 января в 22:45
Да не нервничайте Вы так сильно и играйте, когда хочется! Я просто высказал своё, не претендующее на истину в последней инстанции, мнение и только.
Я высказал свое . В футбол играют для болельщиков ,и я болельщик Ростова , хочу придти на стадион в выходной ,а не будень когда огромные пробки ,в угоду абстрактных побед Краснодара в ЕК .ВИНОВАТЫ В СОСТАВИТЕЛИ КАЛЕНДАРЯ ,а Краснодар хотел нас лохануть .
cska1948
cska1948 ответил Dominators
   603 / 808
20 января в 22:35
Еще раз с начала .Ростов форсировал подготовку ,продано уже более 5000 билетов ,так давайте перенесем за честь Краснодара ,потому что в ноябре Краснодар был против переноса ,а Ростов не хотел играть в феврале .И еще Ростов просил перенести первую кубковую игру в Краснодаре и ему показали кукиш ,и Ростов сыграл 2 игры за 4 дня и попал Крыльям .И я про города не говорил .Просто когда назначались даты кубковых игр ,Краснодар еще не вышел из группы ЛЕ ,И ЕМУ БЫЛО ПОХ КОГДА ИГРАТЬ .
Да не нервничайте Вы так сильно и играйте, когда хочется! Я просто высказал своё, не претендующее на истину в последней инстанции, мнение и только.
Dominators
Dominators ответил cska1948
   168 / 808
20 января в 22:31
Не хочу Вас обидеть, но и вы, являясь рядовым болельщиком, не представляете ни одну из сторон, а высказываете своё личное, как болельщик Ростова ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ, а значит НЕ совсем объективное мнение. А мнение со стороны иногда бывает наиболее правильным, чем мнение заинтересованных лиц. Я не о себе, а так, в принципе.
Еще раз с начала .Ростов форсировал подготовку ,продано уже более 5000 билетов ,так давайте перенесем за честь Краснодара ,потому что в ноябре Краснодар был против переноса ,а Ростов не хотел играть в феврале .И еще Ростов просил перенести первую кубковую игру в Краснодаре и ему показали кукиш ,и Ростов сыграл 2 игры за 4 дня и попал Крыльям .И я про города не говорил .Просто когда назначались даты кубковых игр ,Краснодар еще не вышел из группы ЛЕ ,И ЕМУ БЫЛО ПОХ КОГДА ИГРАТЬ .
cska1948
cska1948 ответил Dominators
   603 / 808
20 января в 22:22
Я с одинаковой провинциальной ненавистью отношусь и к ЦСКА ,и к Спартаку и к Зениту .И твои симпатии к Ростову и Краснодару считаю примером этого словоблудия .
Не знаю, огорчу или порадую - я НЕ москвич!
cska1948
cska1948 ответил Dominators
   603 / 808
20 января в 22:19
Я тоже более 40 лет ,и всегда переносы были в пользу богатых и знаменитых .Не нужно впрягаться в спор не представляя ни одну из сторон .Ты же молчал за переносы игр Ростова времен ЛЧ ,так какого сейчас вылез .Я ваши терки со Спартаком же не лезу .
Не хочу Вас обидеть, но и вы, являясь рядовым болельщиком, не представляете ни одну из сторон, а высказываете своё личное, как болельщик Ростова ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ, а значит НЕ совсем объективное мнение. А мнение со стороны иногда бывает наиболее правильным, чем мнение заинтересованных лиц. Я не о себе, а так, в принципе.
Dominators
Dominators ответил cska1948
   168 / 808
20 января в 22:16
Я с одинаковой симпатией отношусь как к Ростову, так и к Краснодару. Просто я не вижу трагедию в переносе матча на ТРИ дня. И мне понятно почему Ростов не хочет этого, но мне не нравится, что истинная причина этого прячется за словоблудием.
Я с одинаковой провинциальной ненавистью отношусь и к ЦСКА ,и к Спартаку и к Зениту .И твои симпатии к Ростову и Краснодару считаю примером этого словоблудия .
Морозовский
Морозовский ответил cska1948
   36 / 808
20 января в 22:14
Я более полувека интересуюсь футболом и НЕ припомню ни одного сезона, в котором бы не переносились матчи. Так что не надо из рядового, для нашего футбола, события делать трагедию
Я ВАМ УЖЕ ВЕРЮ: КРАСНОДАР ПОСТУПИЛ В ЭТОЙ ИСТОРИИ ДОСТОЙНО! ЗА БОЛЕЕ ПОЛ ВЕКА ВЫ НАУЧИЛИСЬ ОТЛИЧАТЬ ПЛОХОЕ ОТ ХОРОШЕГО. ЛЮМИНИЙ!
cska1948
cska1948 ответил Dominators
   603 / 808
20 января в 22:11
Так это Краснодару решать .Кто приедет- с теми и будет играть Ростов .Благо не далеко ехать .Ростов играл основой в ЕК ,и молодежкой в ЧР .СТЕСНЯЮСЬ СПРОСИТЬ,ГДЕ ТВОИ СЕРДОБОЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ В ПОЛЬЗУ РОСТОВА .У Краснодара полно денег на адвоката .Твои услуги лишние ..
Я с одинаковой симпатией отношусь как к Ростову, так и к Краснодару. Просто я не вижу трагедию в переносе матча на ТРИ дня. И мне понятно почему Ростов не хочет этого, но мне не нравится, что истинная причина этого прячется за словоблудием.
Dominators
Dominators ответил cska1948
   168 / 808
20 января в 22:11
Я более полувека интересуюсь футболом и НЕ припомню ни одного сезона, в котором бы не переносились матчи. Так что не надо из рядового, для нашего футбола, события делать трагедию
Я тоже более 40 лет ,и всегда переносы были в пользу богатых и знаменитых .Не нужно впрягаться в спор не представляя ни одну из сторон .Ты же молчал за переносы игр Ростова времен ЛЧ ,так какого сейчас вылез .Я ваши терки со Спартаком же не лезу .
cska1948
cska1948 ответил Морозовский
   603 / 808
20 января в 22:06
Уже нет - ничего не отменить, т.к. надо уважать тех с кем играть, держать слово перед другими и оставаться порядочными людьми. Планы других ломать из-за Краснодара, за который так радел Карпин ещё в прошлом году и получил за это под дых. Элементарная порядочность. С уважением, к ВАМ
Я более полувека интересуюсь футболом и НЕ припомню ни одного сезона, в котором бы не переносились матчи. Так что не надо из рядового, для нашего футбола, события делать трагедию
Dominators
Dominators ответил cska1948
   168 / 808
20 января в 22:05
А почему не молодёжкой в ЛЕ, а основой с Ростовом?
Так это Краснодару решать .Кто приедет- с теми и будет играть Ростов .Благо не далеко ехать .Ростов играл основой в ЕК ,и молодежкой в ЧР .СТЕСНЯЮСЬ СПРОСИТЬ,ГДЕ ТВОИ СЕРДОБОЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ В ПОЛЬЗУ РОСТОВА .У Краснодара полно денег на адвоката .Твои услуги лишние ..
cska1948
cska1948 ответил Dominators
   603 / 808
20 января в 22:02
Встречный вопрос ,что мешает Краснодару поменять свои планы .Пусть играют основой 21в ЕК и молодежкой 24 в КР .И почему мы , болелы Ростова ,должны идти на игру не в выходной ,а в будни за честь Краснодара .
Что-то в ноябре Карпин, когда якобы предлагал перенести игру, не очень то озаботился удобно это для болельщиков Ростова или нет, а теперь, "вдруг", о болельщиках вспомнили.
Морозовский
Морозовский ответил cska1948
   36 / 808
20 января в 22:01
Только один вопрос: У нас что, 24 февраля уже завтра и у Ростова нет времени подкорректировать план подготовки к игре?
Уже нет - ничего не отменить, т.к. надо уважать тех с кем играть, держать слово перед другими и оставаться порядочными людьми. Планы других ломать из-за Краснодара, за который так радел Карпин ещё в прошлом году и получил за это под дых. Элементарная порядочность. С уважением, к ВАМ
cska1948
cska1948 ответил Dominators
   603 / 808
20 января в 21:59
Встречный вопрос ,что мешает Краснодару поменять свои планы .Пусть играют основой 21в ЕК и молодежкой 24 в КР .И почему мы , болелы Ростова ,должны идти на игру не в выходной ,а в будни за честь Краснодара .
А почему не молодёжкой в ЛЕ, а основой с Ростовом?
13 RUS
13 RUS
   284 / 808
20 января в 21:57
Переносы игр разрешают только семинулевым
Dominators
Dominators ответил cska1948
   168 / 808
20 января в 21:55
Только один вопрос: У нас что, 24 февраля уже завтра и у Ростова нет времени подкорректировать план подготовки к игре?
Встречный вопрос ,что мешает Краснодару поменять свои планы .Пусть играют основой 21в ЕК и молодежкой 24 в КР .И почему мы , болелы Ростова ,должны идти на игру не в выходной ,а в будни за честь Краснодара .
cska1948
cska1948 ответил Морозовский
   603 / 808
20 января в 21:51
Поготовка к этому матчу, именно 24 февраля, была расписана и уже началась, чтобы именно к 24 февраля вывести команду хоть на какой-то пик после длительного перерыва и поменять уже задуманное не удастся, если переносить на другое число. Карпин это тоже уже объяснял. А Краснодар молчал с этим переносом до последнего пока не увидел утверждённую подготовку Ростова и застонал только после этого. План подготовки, именно на 24 февраля просто будет сорван. Киснуть 4 дня после подготовки. А я угадал: статью ты читал и спартаковский Карпин причина твоей не обЪективной писанины. С уважением, к ВАМ!
Только один вопрос: У нас что, 24 февраля уже завтра и у Ростова нет времени подкорректировать план подготовки к игре?
Dominators
Dominators ответил cska1948
   168 / 808
20 января в 21:50
Чего он там форсировал из-за трех дней! Всё это отмазки и про посещаемость тоже! Если бы кто-то гарантировал победу Ростову при пустых трибунах, то согласились бы играть и при пустых - НЕ задумываясь. Я Ростов не осуждаю, каждый хочет выиграть. И Ростову это проще сделать 24 числа, а остальное, это словоблудие.
Ну так какого рожна впрягаешься .За честь страны заговорили в угоду Краснодару .Карпин только ответил .Нужно Краснодару было думать сразу головой .Какие обиды пошли ,и тут все сразу подоспели сердобольные .Где была ваша честность ,когда Ростову не переносили игры чемпионата ,когда он защищал честь страны в ЛЧ .и про болельщиков ты все зря написал .
Морозовский
Морозовский ответил cska1948
   36 / 808
20 января в 21:44
Если Карпин такой сердобольный, то почему он сейчас категорически против переноса? Какая ему разница: перенесли бы встречу в прошлом году или сегодня, если он был ЗА перенос?
Поготовка к этому матчу, именно 24 февраля, была расписана и уже началась, чтобы именно к 24 февраля вывести команду хоть на какой-то пик после длительного перерыва и поменять уже задуманное не удастся, если переносить на другое число. Карпин это тоже уже объяснял. А Краснодар молчал с этим переносом до последнего пока не увидел утверждённую подготовку Ростова и застонал только после этого. План подготовки, именно на 24 февраля просто будет сорван. Киснуть 4 дня после подготовки. А я угадал: статью ты читал и спартаковский Карпин причина твоей не обЪективной писанины. С уважением, к ВАМ!
cska1948
cska1948 ответил Dominators
   603 / 808
20 января в 21:43
Ростов форсировал подготовку , команда неделю не догуляла отпуск .Если бы перенесли в прошлом году другой разговор , Ростов был не против .Перенос в этом году уже не влезает ни в какие ворота .Мы были за перенос .А что в Краснодаре не знали ,что им 21 играть в ЕК .
Чего он там форсировал из-за трех дней! Всё это отмазки и про посещаемость тоже! Если бы кто-то гарантировал победу Ростову при пустых трибунах, то согласились бы играть и при пустых - НЕ задумываясь. Я Ростов не осуждаю, каждый хочет выиграть. И Ростову это проще сделать 24 числа, а остальное, это словоблудие.
Dominators
Dominators ответил 161регион
   168 / 808
20 января в 21:42
Окажись кони в кубке,ты бы пел другую песню....бу га га га
И- о -ооо .
Dominators
Dominators ответил cska1948
   168 / 808
20 января в 21:37
Как это тренер одной команды может просить о переносе игры ДРУГОЙ команды? Не надо влёгкую верить тому, что пишут. А если Карпин в ноябре был "ЗА", то что такого случилось, что в январе он стал "ПРОТИВ"?
Случилось 2-2 на поле Краснодара ,и теперь Краснодару нужно выигрывать на поле в Ростове .И тут явно дело не в тренерах , а в Галицком .Это он хочет и рыбку сьесть и пройти дальше в Кубке .Что то мало болел Краснодара высказывают свое мнение .На твое мнение , как болелы ЦСКА, по этому вопросу мне как с горы катиться .Не все болелы ЦСКА думают также как ты .Очередной косяк РФС ,сталкивающий лбами болельщиков земель .
Dominators
Dominators ответил cska1948
   168 / 808
20 января в 21:31
Если Карпин такой сердобольный, то почему он сейчас категорически против переноса? Какая ему разница: перенесли бы встречу в прошлом году или сегодня, если он был ЗА перенос?
Ростов форсировал подготовку , команда неделю не догуляла отпуск .Если бы перенесли в прошлом году другой разговор , Ростов был не против .Перенос в этом году уже не влезает ни в какие ворота .Мы были за перенос .А что в Краснодаре не знали ,что им 21 играть в ЕК .
cska1948
cska1948 ответил Evgen44
   603 / 808
20 января в 21:28
Могу ответить только то, что еще в ноябре я подумал за «Краснодар» – что 21 февраля команда будет играть невосстановленной и надо перенести встречу с февраля на более поздний срок. Мне отказали. На том совещании в Премьер-Лиге присутствовал главный тренер «Краснодара», который промолчал. Попробуй прочитать еще раз слова Валеры.Может,дойдет?Он сам предлагал перенести встречу,чтобы Краснодару было удобнее играть,восстановится.Такое ощущение,что половина просто не читает,а катает ватные комменты вроде твоего.
Как это тренер одной команды может просить о переносе игры ДРУГОЙ команды? Не надо влёгкую верить тому, что пишут. А если Карпин в ноябре был "ЗА", то что такого случилось, что в январе он стал "ПРОТИВ"?
cska1948
cska1948 ответил Морозовский
   603 / 808
20 января в 21:24
Карпин пел, эту другую песню, для Краснодара и в присутствии Краснодара ещё в прошлом году! Прочитай внимательно весь текст. Карпин ещё в прошлом году наглядно оказался на "их месте" и предложил не играть 24 февраля. Ты сначала прочитай хотя бы статью. Но мне кажется ты так сказал потому, что Карпин спартаковец, а мож и правда не читал его ответы. С уважением, к ВАМ.
Если Карпин такой сердобольный, то почему он сейчас категорически против переноса? Какая ему разница: перенесли бы встречу в прошлом году или сегодня, если он был ЗА перенос?
161регион
161регион ответил cska1948
   62 / 808
20 января в 21:22
Окажись кони в кубке,ты бы пел другую песню....бу га га га
Морозовский
Морозовский ответил Эрик Бернар
   36 / 808
20 января в 21:05
А при чём тут то, что Карпин спартаковец? А если бы подобное фанат Спартака написал (что в той же ровно мере реально, что со стороны фана ЦСКА)?
Такой же был ответ. С уважением, к ВАМ.
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил Морозовский
20 января в 21:02
Карпин пел, эту другую песню, для Краснодара и в присутствии Краснодара ещё в прошлом году! Прочитай внимательно весь текст. Карпин ещё в прошлом году наглядно оказался на "их месте" и предложил не играть 24 февраля. Ты сначала прочитай хотя бы статью. Но мне кажется ты так сказал потому, что Карпин спартаковец, а мож и правда не читал его ответы. С уважением, к ВАМ.
А при чём тут то, что Карпин спартаковец? А если бы подобное фанат Спартака написал (что в той же ровно мере реально, что со стороны фана ЦСКА)?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100