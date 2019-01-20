«Уфа» может вернуть Томарова на пост главного тренера команды

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что бывший главный тренер команды Сергей Томаров в будущем может вернуться на свою должность.

Проблем в его работе я не видел. Однако после Ганчаренко и Семака у всех были очень большие ожидания от Томарова. Он прекрасно все видел, но, разумеется, это давило. Плюс Лига Европы, где мы оказались впервые. За 39 дней мы сыграли 12 матчей в разных турнирах. Психологически не каждый опытный специалист выдержит такой гнет и график. Сергей — молодой, очень ответственный парень, все проигрыши принимал на себя. Но проблема была не в нем.

Я уверен, Томаров себя проявит. У него еще не раз будет возможность возглавить хорошие клубы, а может быть, и снова «Уфу». В любом случае он наш специалист, мы всегда будем его поддерживать.