Ломовицкий: «Читал, что пишут обо мне в СМИ и соцсетях»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий оценил свою игру в первой части сезона, а также рассказал, как он относится к критике.

Своей игрой в первом круге недоволен. Повторюсь: показывал не ту игру, которую могу показывать. Не знаю, с чем это связано. Может, психология, может… Просто знаю, что могу лучше! Хотя волнение местами точно мешало. Может, было слишком большое желание. Не раз мне говорили, что надо играть чуть поспокойнее! А то бегаю все время на рывках: так устанешь быстро, и все.