Ломовицкий: «Читал, что пишут обо мне в СМИ и соцсетях»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий оценил свою игру в первой части сезона, а также рассказал, как он относится к критике.
Своей игрой в первом круге недоволен. Повторюсь: показывал не ту игру, которую могу показывать. Не знаю, с чем это связано. Может, психология, может… Просто знаю, что могу лучше! Хотя волнение местами точно мешало. Может, было слишком большое желание. Не раз мне говорили, что надо играть чуть поспокойнее! А то бегаю все время на рывках: так устанешь быстро, и все.
Читал, что писали про меня в СМИ и соцсетях. Знаю, что болельщики у «Спартака» требовательные. И к критике отношусь нормально. Никогда не загонялся по этому поводу. Первое время мне было интересно: зайти и почитать про себя. А сейчас уже перестал что-то искать. Но это «Спартак», и если даже не захочешь, все равно все узнаешь.
Напомним, что в декабре 20-летний игрок подписал со «Спартаком» новый долгосрочный контракт.