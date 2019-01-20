«Ростов»: «Считаем недопустимым перенос матча с „Краснодаром“»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 60’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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«Ростов»: «Считаем недопустимым перенос матча с „Краснодаром“»

20 января 2019, 13:29
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар24.02.2019 Не начался

«Ростов» опубликовал позицию клуба по поводу возможного переноса матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара».

Совместная комиссия РФС и РПЛ рассмотрит возможность переноса ответного матча 1/4 финала Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром» на более поздний срок.  Напомним, что ранее была назначена дата проведения встречи – 24 февраля. Однако, после обращения «Краснодара», была назначена комиссия для пересмотрения определенного ранее дня ответной встречи.

Исходя из крайне негативной реакции болельщиков, клуб считает это недопустимым. Матч может быть перенесен на будний день, что, несомненно, скажется на посещаемости, а также вызовет определенный дискомфорт у людей, которые собираются посетить стадион. Клуб будет делать все возможное, чтобы отстоять интересы болельщиков команды.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
   388 / 808
21 января в 04:29
Ради бога, обыграем вас 24 числа, закон бумеранга
pomor45
pomor45 ответил Аксинья
   141 / 808
20 января в 21:18
Потому что в Краснодаре Галицкий с баблом, окажись в такой ситуации те же условные Урал, Уфа или Рубин ни о каком бы переносе не было бы и речи...На верно забыли как еще совсем недавно Ростов был вынужден играть вторым составом игры чемпионата в угоду Лиги Чемпионов...
Шкурный интерес просматривается явно без всякой попытки какой бы то ни было маскировки. Если бы матч ЧР предшествовал матчу ЛЕ, тогда можно было бы взывать к защите чести страны, а данном случае всё наоборот и переносить матч ради создания Краснодару более выгодных условий в ЧР нельзя. Другие клубы, включая сам Краснодар, уже играли в таких условиях и, если и переносили матчи, то только по обоюдному согласию. Почему в этот раз должно быть иначе?
pomor45
pomor45 ответил VIPded
   141 / 808
20 января в 21:10
Интересы Краснодара повыше будут, они за Россию в ЛЕ рубятся!
Матч в ЛЕ на три дня раньше, чем в ЧР, так что речь о шкурном интересе в ЧР.
pomor45
pomor45 ответил борька
   141 / 808
20 января в 21:05
Ростову нужно выйти на матч в указанноу время, извиниться перед болельщиками и отослать тухлые яйца в Москву,господину Мутку и его лизоблюдам!
Мутку уже и дела нет.
pomor45
pomor45 ответил СЫН ДЕДА
   141 / 808
20 января в 21:04
Я за позицию Карпина. Он рассчитывает на ослабленную и уставшую после игры с Баером команду основы Краснодара. Тем обиднее будет дома проиграть мальчишкам из молодежки. Вперед Быки!.
Было бы замечательно, но Галицкий явно не такой отчаянный, как ты.
pomor45
pomor45
   141 / 808
20 января в 21:02
Календарь согласован и подписан. Сейчас всё упирается в вопрос о посещаемости, которая в будние дни меньше, чем в воскресные, т.е. , по сути, в денежные убытки. Краснодар пытается пересмотреть календарь в своих интересах, которые принесут убытки Ростову. Надо предусмотреть в регламенте перенос матчей по согласованию сторон с возмещением убытка той стороной, которая инициирует перенос. Сейчас наблюдается очередная попытка добиться своего интереса через комиссию РФС и РПЛ, т.е. через административный ресурс. Но, и в этом случае, если вопрос решат в пользу Краснодара, то ему должно вменить возмещение убытков Ростову. Возможно что будь подключена финансовая сторона вопроса то Галицкий и рыпаться не стал бы.
oFANATo
oFANATo
   59 / 808
20 января в 19:02
А ведь Карпин прав.
Морозовский
Морозовский ответил VIPded
   36 / 808
20 января в 17:23
Интересы Краснодара повыше будут, они за Россию в ЛЕ рубятся!
Об интересах Краснодара за РОССИЮ один Карпин бычил в прошлом году, а остальные боялись вместе с Краснодаром рот открыть, соглашались, стоя на коленях! А щщщас заныли, когда не глаза в глаза! Стыдно за Краснодар, удачи им в Л.Е. !
Grabovsky
Grabovsky ответил LOpp
   380 / 808
20 января в 17:16
Вообще смысл перевохода на осень весна мне кто то объясннит? С этим переходом в европе еще хуже играть стали... ну а по кубку согласен что составители календря это пзд... да и весь рфс. Колендарь составили теперь пускай играют. Давайте теперь играть кому когда удобно. Зачем этот календарь... рфс дно
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
20 января в 17:14
В первый раз мне стыдно за соседских быков: ждали до последнего, чтобы заныть!
161регион
161регион
   62 / 808
20 января в 17:02
Коровам подмажут как всегда....как задолбали эти чинуши
LOpp
LOpp
   5 / 808
20 января в 15:37
Вообще, изначально было глупо ставить кубковые матчи в феврале. Ладно в Ростове тепло, но могло быть и Красноярск, Тюмень, Новосибирск и др. Сибири.
Mangur
Mangur
   287 / 808
20 января в 15:13
А по морозу или в грязи играть лучше?
Аксинья
Аксинья ответил VIPded
   108 / 808
20 января в 14:38
Интересы Краснодара повыше будут, они за Россию в ЛЕ рубятся!
Так Еврокубковый матч будет вперед чем матч с Ростовом - где логика в твоем патриотизме...
Аксинья
Аксинья ответил ДСА
   108 / 808
20 января в 14:26
Похоже адекватны только в Краснодаре, остальные готовы пробиться зимой.
Потому что в Краснодаре Галицкий с баблом, окажись в такой ситуации те же условные Урал, Уфа или Рубин ни о каком бы переносе не было бы и речи...На верно забыли как еще совсем недавно Ростов был вынужден играть вторым составом игры чемпионата в угоду Лиги Чемпионов...
VIPded
VIPded
   84 / 808
20 января в 14:25
Интересы Краснодара повыше будут, они за Россию в ЛЕ рубятся!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   506 / 808
20 января в 14:23
У нас(Нальчик) тоже сейчас тепло, но не факт что потом мороз ударит, сейчас погоду предсказать невозможно (
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил Snake Plissken
   506 / 808
20 января в 14:21
Федуну. Он уже держал КР над головой, но гол Тосно и серия пенальти заставил его проснуться
пилять откуда ты знаешь когда будет тепло???
борька
борька
   146 / 808
20 января в 14:14
Ростову нужно выйти на матч в указанноу время, извиниться перед болельщиками и отослать тухлые яйца в Москву,господину Мутку и его лизоблюдам!
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
20 января в 13:57
Я за позицию Карпина. Он рассчитывает на ослабленную и уставшую после игры с Баером команду основы Краснодара. Тем обиднее будет дома проиграть мальчишкам из молодежки. Вперед Быки!.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   317 / 808
20 января в 13:55
Необходимо сократить количество клубов в РПЛ.
ФНЛ разделить на две группы, не обязательно по географическому принципу.
Для внутренних игр делать перерыв с ноября до середины марта.
Footbolista
Footbolista ответил ДСА
   14 / 808
20 января в 13:54
На берегу надо было договариваться...вот в чем вопрос...
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Остапчук 67
20 января в 13:49
Матчи нужно проводить в выходные дни, когда тепло. А если не хватает времени, сокращать их количество. Кому нужны эти двухраундовые поединки в Кубке России?
Федуну. Он уже держал КР над головой, но гол Тосно и серия пенальти заставил его проснуться
Остапчук 67
Остапчук 67
   288 / 808
20 января в 13:44
Матчи нужно проводить в выходные дни, когда тепло.
А если не хватает времени, сокращать их количество.
Кому нужны эти двухраундовые поединки в Кубке России?
Snake Plissken
Snake Plissken ответил EAGuar As
20 января в 13:43
В Ростове теплее , можно играть .
В прошлом году в Ростове -7, в Краснодаре -1
drug01
drug01
   92 / 808
20 января в 13:43
Странное мнение! Может боятся колдунов?
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
20 января в 13:40
Вполне адекватная позиция!!! Боюсь вот только , что для "толстолобиков" из РФС она недоступна к пониманию!?!
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 808
20 января в 13:38
В Ростове теплее , можно играть .
ДСА
ДСА
   172 / 808
20 января в 13:38
Похоже адекватны только в Краснодаре, остальные готовы пробиться зимой.
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