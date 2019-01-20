Газизов: «Нас не устраивают предложения по Дивееву»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что на защитника команды Игоря Дивеева претендует лондонский «Арсенал».

Им интересовался «Арсенал»? Некоторые вещи я рассказывать не могу. Скажу лишь, что есть денежные предложения по этому игроку, но они нас не устраивают. Дело не в суммах. Просто мы видим, что Дивеев продолжит свой рост, он — наша инвестиция. Парню всего 19, а он уже играет на хорошем уровне и способен помогать нам. Конечно, всякое может случиться, я не исключаю, что Игорь уйдет. Но хотелось бы, чтобы пока он оставался в «Уфе». В то же время интересно дать своему футболисту поиграть в большой команде. Это отличная страница в истории любого клуба. Если игрок сам попросит о трансфере, то отпустим его. Это его жизнь, его мечта. Я не имею права ломать её.