Неймар ответил Пеле: «Я ни разу не симулировал во время чемпионата мира»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар прокомментировал слова легендарного бразильского футболиста Пеле о том, что Неймар часто симулирует во время игры.
Критика Пеле? Нахожу её интересной.
Критика появляется, как только ты перестаёшь побеждать. Я ни разу не симулировал во время чемпионата мира. Я просто был объектом фолов.
Сегодня люди много говорят на эту тему, потому что речь идёт о Неймаре, и это ещё больше усиливает все эти вещи. Я уважаю критику от Пеле, но не принимаю её.
Реально отвращение к нему появляется после таких заявлении.
https://youtu.be/wR_GjREoR8g
Реально отвращение к нему появляется после таких заявлении.