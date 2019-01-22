Неймар ответил Пеле: «Я ни разу не симулировал во время чемпионата мира»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар прокомментировал слова легендарного бразильского футболиста Пеле о том, что Неймар часто симулирует во время игры.

Критика Пеле? Нахожу её интересной.

Критика появляется, как только ты перестаёшь побеждать. Я ни разу не симулировал во время чемпионата мира. Я просто был объектом фолов.

Сегодня люди много говорят на эту тему, потому что речь идёт о Неймаре, и это ещё больше усиливает все эти вещи. Я уважаю критику от Пеле, но не принимаю её.