Аллегри оценил выступление своих игроков в матче с «Кьево»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру своих подопечных в матче 20-го тура Серии А против «Кьево» (3:0).

Команда провела хороший матч, но он не был лёгким, потому что мы подошли к этой встрече после двух непростых поединков. Присутствовали эпизоды, в которых мы действовали малость небрежно, но в целом парни показали класс и зрелость. Только раз мы рисковали пропустить гол в свои ворота. Хорошая победа, будем двигаться дальше.

О Дибале

Приятно наблюдать за тем, как он играет. Возможно, он расстроен тем, что не забил сегодня, но в будущем Пауло станет действительно выдающимся игроком.

О незабитом пенальти Роналду

Я никогда не смотрю пенальти, хотя скажу, что утром он тоже не смог реализовать один 11-метровый.

Об Эмре Джане

Он провёл хороший матч, но должен быстрее работать с мячом.

Об Алексе Сандро

В этом сезоне он играет по-настоящему. Это не значит, что он не делал этого в прошлом году, но в своём первом сезоне он показал, на что действительно способен.