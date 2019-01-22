Филипе Луис: «Ничего не смыслю в футболе, если Месси не заслужил ЗМ»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
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00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Филипе Луис: «Ничего не смыслю в футболе, если Месси не заслужил ЗМ»

22 января 2019, 04:08

Защитник «Атлетико» Филипе Луис считает, что обладателем «Золотого мяча» в 2018 году должен был стать форвард «Барселоны» Лионель Месси, а не полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Когда я выхожу на поле, моя миссия состоит в том, чтобы не дать что-либо сделать соперникам, будь то Месси или любой другой игрок. Но по прошествии стольких лет я вижу парня, который продолжает открывать в себе новые стороны. Он играл на флангах, а теперь действует ближе к центру. И вдруг я слышу, что он не заслуживает «Золотого мяча», потому что провёл неудачный сезон в 2018 году?

Он выиграл Ла Лигу, выиграл Кубок Испании, был лучшим бомбардиром в Европе и раздал тонну голевых передач. Тот, кто считает, что Месси не заслужил ЗМ, не видит то, что вижу я. Либо так, либо я ничего не смыслю в футболе.

Лионель – лучший игрок «Барселоны». Он постоянно забивает голы, а когда нет – делает ассисты партнёрам либо начинает голевые комбинации. И он делает это на протяжении последних 10 лет.

Моё соперничество с Месси на поле вечно, но как и моё восхищение им. Он аргентинец и играет в соперничающем клубе. Знаю, что не вызову восторгов, говоря хорошие слова в его адрес, я делаю это искренне.

Стоит отметить, что одним из основных претендентов на «Золотой мяч» в минувшем году также был одноклубник Филипе Луиса Антуан Гризманн.

Ранее полузащитник «Спортинга» Нани заявил, что Модрич не заслужил получить «Золотой мяч». По словам португальца, обладателем приза должен был стать соотечественник и бывший одноклубник Нани Криштиану Роналду.

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Все комментарии
ESPANOL
ESPANOL
   321 / 808
25 января в 11:38
Начнем с того, что Луис играет в основе очень давно и в футболе как раз великолепно разбирается, если сам Симеоне доверяет ему ключевую позицию в команде. А вот вы, жалкие злопыхатели, не умеющие, да и желающие скрывать свою ненависть к Великому Месси. Причем, большинство из вас явные идолопоклонники Весла, который являлся и является жалкой тенью Лео. О неординарности и уникальности Месси говорят великие игроки и великие тренеры, в то время, как о исключительности Крыстины кричат на каждом углу, либо он сам, либо его одноклубники с тренером, который их и тренерует. Ах да! Я забыл про таких, горе фанатов, как вы.
95-shishani-95
95-shishani-95
   115 / 808
25 января в 03:14
Так то Роналду его заслужил!!! И его лишили заслуженного ЗМ!!!
А Ф.Луис ноль тогда в футболе!!!
alexfor
alexfor
   340 / 808
22 января в 13:47
подорвал розовые п*даки))
Don trambon
Don trambon
   131 / 808
22 января в 11:47
Хм. Полный ноль как футболист и человек понимающий в футболе.

В Англии показал что Луис пустышка и вернулся в Атлетико как пустышка. Молчал бы.
OMG
OMG
   724 / 808
22 января в 10:28
Ну хорошо хоть сам признался в слабоумии.
Borzoy555
Borzoy555
22 января в 09:03
Уахахаха если Филип говорит об этом серьёзно, то из него футболист как из месси хоккеист.
cevin cigan
cevin cigan
   113 / 808
22 января в 08:27
Лучший в Ла Лиги? Да какому болельщику из АПЛ,Серии А или Бундес Лиги интересна Ла Лига? У них в своих лигах свои кумиры! Не очень грамотный,этот Филипок,если у него в приоритете этот аргумент!
Я обиделся
Я обиделся
   280 / 808
22 января в 08:00
Лучший был Салах все равно
Какая Месси?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   91 / 808
22 января в 07:53
Мужчина.Месси все 10 лет лучший и об этом знает вес мир.Вечеслав Остапенко тоже четко написал свою позицию:"Согласен с мнением ФилипеЛуиса".

Вечеслав Остапенко напоминает мне Филипе Луиса,оба искренние,как наш Апсни.
KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP
   551 / 808
22 января в 07:45
5-е место норм для Месси
Шишанутый
Шишанутый
   40 / 808
22 января в 06:55
Какую чушь спорол Луис! Нет бы похвалить своего одноклубника Гризманна тем более есть за что. Он очень силный сезон провел. Выйграл еврокубок и Чемпеонат мира, главный трофей на футболе, а он какого то гнома пиарит который не чего не добился. Не с Барсой (Ла Лига не в счет ибо там конкурентов не было) не со сборной. Не ожидал такого от Фелипе Луиса.
авито
авито
   392 / 808
22 января в 06:32
Искренний Филипе Луис
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   256 / 808
22 января в 06:21
Согласен с мнением ФилипеЛуиса
Ikarus74
Ikarus74
22 января в 05:49
Да нет в современном футболе такого как Месси. Почему никто не удивляется тому что дороже 32летнего Месси только молодые Мбапе и Неймар?
Ikarus74
Ikarus74
22 января в 05:47
Суть того что сказал Луис заключается в том, что на поле Месси один делает то что двое тех кто на первых двух строчках этого рейтинга по отдельности.
ДАША Д
ДАША Д
   100 / 808
22 января в 05:46
Мячик должны были отдать Гризманну по совокупности факторов.
Ikarus74
Ikarus74 ответил parallels
22 января в 05:44
луис, каждый 10й согласен с тобой! гы-гы!
Каждый десятый из кого?
parallels
parallels
   9 / 808
22 января в 04:35
луис, каждый 10й согласен с тобой! гы-гы!
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