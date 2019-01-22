Филипе Луис: «Ничего не смыслю в футболе, если Месси не заслужил ЗМ»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис считает, что обладателем «Золотого мяча» в 2018 году должен был стать форвард «Барселоны» Лионель Месси, а не полузащитник «Реала» Лука Модрич.
Когда я выхожу на поле, моя миссия состоит в том, чтобы не дать что-либо сделать соперникам, будь то Месси или любой другой игрок. Но по прошествии стольких лет я вижу парня, который продолжает открывать в себе новые стороны. Он играл на флангах, а теперь действует ближе к центру. И вдруг я слышу, что он не заслуживает «Золотого мяча», потому что провёл неудачный сезон в 2018 году?
Он выиграл Ла Лигу, выиграл Кубок Испании, был лучшим бомбардиром в Европе и раздал тонну голевых передач. Тот, кто считает, что Месси не заслужил ЗМ, не видит то, что вижу я. Либо так, либо я ничего не смыслю в футболе.
Лионель – лучший игрок «Барселоны». Он постоянно забивает голы, а когда нет – делает ассисты партнёрам либо начинает голевые комбинации. И он делает это на протяжении последних 10 лет.
Моё соперничество с Месси на поле вечно, но как и моё восхищение им. Он аргентинец и играет в соперничающем клубе. Знаю, что не вызову восторгов, говоря хорошие слова в его адрес, я делаю это искренне.
Стоит отметить, что одним из основных претендентов на «Золотой мяч» в минувшем году также был одноклубник Филипе Луиса Антуан Гризманн.
Ранее полузащитник «Спортинга» Нани заявил, что Модрич не заслужил получить «Золотой мяч». По словам португальца, обладателем приза должен был стать соотечественник и бывший одноклубник Нани Криштиану Роналду.
А Ф.Луис ноль тогда в футболе!!!
А Ф.Луис ноль тогда в футболе!!!
В Англии показал что Луис пустышка и вернулся в Атлетико как пустышка. Молчал бы.
В Англии показал что Луис пустышка и вернулся в Атлетико как пустышка. Молчал бы.
Какая Месси?
Какая Месси?
Вечеслав Остапенко напоминает мне Филипе Луиса,оба искренние,как наш Апсни.
Вечеслав Остапенко напоминает мне Филипе Луиса,оба искренние,как наш Апсни.