Де Йонг: «Мной действительно интересовались ПСЖ и „Ман Сити“»

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг, перешедший в каталонский клуб из «Аякса», подтвердил информацию о том, что борьбу за него вели «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
Я счастлив, горд и в то же время чувствую небольшое облегчение, что теперь всё позади.
Да, я общался с ПСЖ. Я позвонил Максвеллу (Прим. - заместитель спортдиректора ПСЖ), чтобы сказать, что я к ним не перехожу. Мой агент также проинформировал ПСЖ. Ещё я разговаривал с Гвардиолой о переходе в «Ман Сити».
Когда клубы хотят видеть тебя в своих рядах, они всегда стараются убедить тебя. Я очень рад и горд, что они так много сделали, чтобы меня заполучить.
«Барселона» давно хотела меня подписать, они пытались сделать это ещё в прошлом году. Но у клуба есть своя финансовая ситуация, они не могут постоянно тратить большие суммы.
Сегодня 15:45
никто не хочет переходить в голубой мешок((
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А муму не мешок чтоли? Только вот Сити один из сильнейших клубов мира, а второй клуб Манчестера муму - обычный середняк АПЛ
Сегодня 15:45
никто не хочет переходить в голубой мешок((
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А муму не мешок чтоли? Только вот Сити один из сильнейших клубов мира, а второй клуб Манчестера муму - обычный середняк АПЛ