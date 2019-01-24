Де Йонг: «Мной действительно интересовались ПСЖ и „Ман Сити“»

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг, перешедший в каталонский клуб из «Аякса», подтвердил информацию о том, что борьбу за него вели «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Я счастлив, горд и в то же время чувствую небольшое облегчение, что теперь всё позади.

Да, я общался с ПСЖ . Я позвонил Максвеллу (Прим. - заместитель спортдиректора ПСЖ ), чтобы сказать, что я к ним не перехожу. Мой агент также проинформировал ПСЖ . Ещё я разговаривал с Гвардиолой о переходе в «Ман Сити».

Когда клубы хотят видеть тебя в своих рядах, они всегда стараются убедить тебя. Я очень рад и горд, что они так много сделали, чтобы меня заполучить.

«Барселона» давно хотела меня подписать, они пытались сделать это ещё в прошлом году. Но у клуба есть своя финансовая ситуация, они не могут постоянно тратить большие суммы.