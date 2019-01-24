Тренер «Страсбура» вышел из себя после вопроса о Неймаре

Главный тренер «Страсбура» Тьерри Лори после поражения от «Пари Сен-Жермен» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка Франции высказался относительно ситуации с нападающим ПСЖ Неймаром. Бразильский форвард на 62-й минуте встречи был вынужден покинуть поле после того, как в одном эпизоде получил три удара по ногам от игроков «Страсбура». Неймар покидал поле в слезах и сразу направился в раздевалку. Позже оказалось, что у него подозрение на рецидив прошлогодней травмы.

Я могу понять, когда мои игроки устают от провокаций других игроков, которые дразнят их и подначивают. Так что в определённый момент эта участь может настичь и самого Неймара. Это не запрещено. Я за то, чтобы защищать футболистов, но всему есть предел. Когда ты делаешь на поле такие трюки, это выглядит забавно.

Это повод бить Неймара по ногам?

Я этого не говорил... Ну давай, пиши свою фигню!