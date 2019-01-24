Гонсалвеш: «Неймар может веселиться на поле, но пусть потом не плачет»

Полузащитник «Страсбура» Антони Гонсалвеш прокомментировал ситуацию с нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром, который из-за травмы был вынужден покинуть поле на 62-й минуте матча 1/16 финала Кубка Франции (0:2).
В первой половине второго тайма бразилец три раза за один эпизод получил удар сзади по ногам: один раз от Димитри Льенара, и ещё два – от Моатаза Земземи, перед тем как судья дал штрафной в ворота «Страсбура». Неймар после общения с врачами ПСЖ вернулся на поле и в центре поля обыграл Земземи, пяткой перебросив мяч через голову хавбека и нанеся удар в сторону ворот «Страсбура». Однако дальше бразилец продолжать игру не смог и в слезах покинул поле, сразу направившись в раздевалку. Позже выяснилось, что у Неймара, скорее всего, случился рецидив прошлогодней травмы пятой плюсневой кости.
Неймар в своём стиле. Но если ты хочешь так играть, то потом не жалуйся, когда получаешь сзади по ногам. Он отличный игрок, и я его уважаю. Но мы здесь не для того, чтобы веселиться вместе с ним. Мы отвечаем своим оружием. У нас есть цвета клуба, которые надо защищать.
Мы здесь не для шуток. Так что пусть Неймар потом не плачет.
Неймара запомнят как клоуна который ничего не выиграл сам.
Ни ЗМ ни ЗБ у него не будет никогда.
Неймара запомнят как клоуна который ничего не выиграл сам.
Ни ЗМ ни ЗБ у него не будет никогда.
Можно соперника оставлять в дураках, но делать это красиво и изысканно, как делал это Рональдиньо. А Неймар хочет издеваться над соперником, за что и получает.
И что это за мужик, который постоянно плачет? Я лично вижу только 50а!!!
Можно соперника оставлять в дураках, но делать это красиво и изысканно, как делал это Рональдиньо. А Неймар хочет издеваться над соперником, за что и получает.
И что это за мужик, который постоянно плачет? Я лично вижу только 50а!!!
56 блин, под стать своему тренеру.
56 блин, под стать своему тренеру.