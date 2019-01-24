Гонсалвеш: «Неймар может веселиться на поле, но пусть потом не плачет»

Полузащитник «Страсбура» Антони Гонсалвеш прокомментировал ситуацию с нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром, который из-за травмы был вынужден покинуть поле на 62-й минуте матча 1/16 финала Кубка Франции (0:2).

В первой половине второго тайма бразилец три раза за один эпизод получил удар сзади по ногам: один раз от Димитри Льенара, и ещё два – от Моатаза Земземи, перед тем как судья дал штрафной в ворота «Страсбура». Неймар после общения с врачами ПСЖ вернулся на поле и в центре поля обыграл Земземи, пяткой перебросив мяч через голову хавбека и нанеся удар в сторону ворот «Страсбура». Однако дальше бразилец продолжать игру не смог и в слезах покинул поле, сразу направившись в раздевалку. Позже выяснилось, что у Неймара, скорее всего, случился рецидив прошлогодней травмы пятой плюсневой кости.

Неймар в своём стиле. Но если ты хочешь так играть, то потом не жалуйся, когда получаешь сзади по ногам. Он отличный игрок, и я его уважаю. Но мы здесь не для того, чтобы веселиться вместе с ним. Мы отвечаем своим оружием. У нас есть цвета клуба, которые надо защищать.

Мы здесь не для шуток. Так что пусть Неймар потом не плачет.