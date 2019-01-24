Игуаин: «Переход в „Челси“ – шанс, который я не мог упустить»

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин прокомментировал свой переход из «Милана» в «Челси». Напомним, права на игрока по-прежнему принадлежат «Ювентусу».
Что заставило вас подписать контракт с «Челси»?
Это была возможность, которую я не мог упустить. Я очень рад быть здесь, снова работать с Маурицио Сарри и стать игроком клуба с такой большой историей. Я просто очень рад, что этот переход завершился. Надеюсь достичь всех поставленных этим клубом целей от сегодняшнего дня до конца сезона.
Какими своими качествами вы можете помочь команде?
Я тот, кто постоянно, день за днём, старается совершенствоваться. Считаю, что самое главное – это сохранять спокойствие, даже когда мы допускаем ошибки. Так что, когда подобное всё-таки происходит, я всегда пытаюсь исправиться и стать лучше. Что касается остального, оставлю это другим людям. Я не из тех, кто любит много говорить о себе, но я тот, кто пытается прогрессировать и извлекать максимум из своих возможностей и возможностей команды.
Каковы главные сильные стороны Маурицио Сарри как тренера?
Маурицио Сарри – тренер, который вытащил из меня на поверхность все лучшие игровые качества. Это тренер, который знал, как нужно работать со мной, особенно в психологическом аспекте. Тот совместный год работы с ним был потрясающим, и во многом он был таким благодаря ему. Так что для меня очень важно возобновить наше с ним сотрудничество. Я очень счастлив, что мне дали такую возможность. Я хочу вернуться на тот свой уровень.
Ну, Реал так может говорить про кого угодно, но Милан 2й по титулам ЛЧ и даже Еврокубкам до сих пор по-моему. а Юве, например, самый титулованный клуб Италии на внутренней арене, хоть и с ЛЧ у них беда.
и когда Гонсало там играл, у Реала их было 9 :)
Ну, Реал так может говорить про кого угодно, но Милан 2й по титулам ЛЧ и даже Еврокубкам до сих пор по-моему. а Юве, например, самый титулованный клуб Италии на внутренней арене, хоть и с ЛЧ у них беда.
и когда Гонсало там играл, у Реала их было 9 :)
Гонсало, побойся бога. ты играл в 2х клубах с великой историей. а перешел в мешок, который за последние лет 10 только что-то да достиг благодаря русским бабкам)
Абсолютно ничего не имею против Челси, но после Ювентуса и, тем более, Милана с 7ю кубками ЛЧ говорить про историю переходя в Челси - это моветон)
Гонсало, побойся бога. ты играл в 2х клубах с великой историей. а перешел в мешок, который за последние лет 10 только что-то да достиг благодаря русским бабкам)
Абсолютно ничего не имею против Челси, но после Ювентуса и, тем более, Милана с 7ю кубками ЛЧ говорить про историю переходя в Челси - это моветон)