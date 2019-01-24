Игуаин: «Переход в „Челси“ – шанс, который я не мог упустить»

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин прокомментировал свой переход из «Милана» в «Челси». Напомним, права на игрока по-прежнему принадлежат «Ювентусу».

Что заставило вас подписать контракт с «Челси»?

Это была возможность, которую я не мог упустить. Я очень рад быть здесь, снова работать с Маурицио Сарри и стать игроком клуба с такой большой историей. Я просто очень рад, что этот переход завершился. Надеюсь достичь всех поставленных этим клубом целей от сегодняшнего дня до конца сезона.

Какими своими качествами вы можете помочь команде?

Я тот, кто постоянно, день за днём, старается совершенствоваться. Считаю, что самое главное – это сохранять спокойствие, даже когда мы допускаем ошибки. Так что, когда подобное всё-таки происходит, я всегда пытаюсь исправиться и стать лучше. Что касается остального, оставлю это другим людям. Я не из тех, кто любит много говорить о себе, но я тот, кто пытается прогрессировать и извлекать максимум из своих возможностей и возможностей команды.

Каковы главные сильные стороны Маурицио Сарри как тренера?

Маурицио Сарри – тренер, который вытащил из меня на поверхность все лучшие игровые качества. Это тренер, который знал, как нужно работать со мной, особенно в психологическом аспекте. Тот совместный год работы с ним был потрясающим, и во многом он был таким благодаря ему. Так что для меня очень важно возобновить наше с ним сотрудничество. Я очень счастлив, что мне дали такую возможность. Я хочу вернуться на тот свой уровень.