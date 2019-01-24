Пике: «„Севилья“ была лучше нас. Поздравляю их с этим достижением»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал гостевое поражение от «Севильи» (0:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

Для начала нам предстоит сыграть с «Жироной» в чемпионате, а затем будем фокусироваться на ответной игре на «Камп Ноу».

Будет ли играть Месси – это решать тренеру.

В первом тайме у нас был один стопроцентный голевой момент. Во втором мы могли бы чуть больше идти на риск, чтобы попытаться сравнять счёт, но «Севилья» была лучше нас, и я поздравляю их с этим достижением.

У нас очень конкурентоспособный состав, и тренер хочет, чтобы мы все принимали участие в матчах. Мы сыграли хорошо, но соперник сумел использовать все свои шансы.