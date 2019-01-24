Вальверде: «Не жалею о том, что дал Месси отдохнуть»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Севильи» (0:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. Отметим, что в заявку на игру не был включён лидер «сине-гранатовых» Лионель Месси, а в стартовом составе каталонцев в атаке вышли Малком, Артур Рамос и Кевин-Принс Боатенг.

В первом тайме мы более или менее держали игру под контролем, но «Севилья» преуспела больше. Очевидно, что мы не смогли создать большого количества голевых моментов, и это стало для нас проблемой.

Да, я внёс изменения в сегодняшний состав, которые, как я думал, будут к лучшему. Я не жалею о том, что дал Месси отдохнуть. Это то, что я должен был сделать. Выпустить в старте Боатенга было рискованным решением, но я считал, что должен принять именно его.

Иногда кажется, что, когда ты часто выигрываешь трофей, ты не ценишь его, пока не проиграешь. Но на данный момент я говорю: «Нет».

В прошлом году мы заплатили свою цену за выход в следующий раунд Кубка. В этот раз мы применили большую ротацию, потому что считали это наилучшим вариантом. Я анализирую всё. Считаю, что в некоторых аспектах мы были лучше соперника, а в некоторых – они. Однако, независимо от результата, это всё равно успех.