Суарес: «Отсутствие Месси не является оправданием для нас»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал поражение от «Севильи» (0:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. Лидер «сине-гранатовых» Лионель Месси участия в этой встрече не принимал.

Эта команда может дать намного больше и способна совершить камбэк.

В других матчах Лео тоже не играл, но мы смогли добиться успеха в тех встречах. Так что сегодняшнее его отсутствие не должно быть оправданием, так как мы должны были сделать то же самое.

Первый тайм был довольно равным, и самый опасный момент создали мы. У «Севильи» были свои шансы [во втором тайме], и она их использовала.

Ротация? Кубок важен, но набирать очки в Ла Лиге тоже важно для нас. Мы также должны думать и о нашем выступлении в Лиге чемпионов.