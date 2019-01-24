Скоулз: «При Сульшере появилось ощущение, что МЮ вернулся»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз накануне матча Кубка Англии между манкунианцами и «Арсеналом» отметил, что при Оле-Гуннаре Сульшере «красные дьяволы» преобразятся.
С удовольствием посмотрю игру.
Думаю, все ощущают это настроение, снова начинают улыбаться. С тех пор как пришел Оле, появилось ощущение, что клуб вернулся. Нет и чувства, что он куда-то исчезал.
Смотришь на Оле и понимаешь, что он - человек «Юнайтед».
По слухам, «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Сульшера на посту главного тренера.
А это много значит.
А это много значит.