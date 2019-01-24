Де Лигт: «Немного устал от трансферных слухов»

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт рассказал о том, как относится к тому, что СМИ сватают его в различные топ-клубы Европы.

Раздражают ли меня слухи? Нет. Устал ли я от них? Немного. Но меня не волнует, что в статьях пишут о том, куда я должен перейти и что должен делать. Это вообще не имеет для меня значения.

Этот клуб много значит для меня. Я вырос здесь. Я пришёл сюда, когда мне было девять лет.

В «Аяксе» ты учишься побеждать в каждом матче, быть в лучшей форме каждую игру, независимо от соперника. Это у меня в крови.