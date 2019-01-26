Гвардиола: «Сейчас сложно купить качественного футболиста по хорошей цене»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что на трансферном рынке выросла конкуренция в борьбе за топ-футболистов.
Сейчас нужно быстро действовать и не нервничать. Раньше люди говорили, что только мы и ПСЖ можем заплатить огромную сумму, но теперь это не так. Иногда нам сложно конкурировать, нужно адаптироваться. Сейчас практически невозможно купить качественного футболиста по хорошей цене. Вероятно, нужно доверять молодым игрокам.
«Горожане» претендуют на защитника «Аякса» Матийса де Лигта, которым также интересуются МЮ, «Барселона» и «Ювентус».