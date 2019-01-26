Гвардиола: «Сейчас сложно купить качественного футболиста по хорошей цене»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что на трансферном рынке выросла конкуренция в борьбе за топ-футболистов.

Сейчас нужно быстро действовать и не нервничать. Раньше люди говорили, что только мы и ПСЖ можем заплатить огромную сумму, но теперь это не так. Иногда нам сложно конкурировать, нужно адаптироваться. Сейчас практически невозможно купить качественного футболиста по хорошей цене. Вероятно, нужно доверять молодым игрокам.