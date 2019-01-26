Лукаку: «Я предсказал гол Санчеса в ворота „Арсенала“»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку после победы над «Арсеналом» (3:1) в Кубке Англии прокомментировал гол экс-нападающего «канониров» Алексиса Санчеса в ворота бывшей команды.

Вчера на тренировке я сказал Санчесу: «Слушай, завтра ты забьёшь гол». Я сказал ему, что, если не смогу ударить по воротам, то пусть он забегает в штрафную, и я дам ему пас. Я сказал ему: «Просто вбегай, и я найду тебя передачей». Думаю, вы видели, когда я получил мяч, то начал искать его глазами. Алексис сделал правильный рывок и потрясающе завершил атаку.

Мы знали, что у нас с Алексисом будет манёвр для атаки, и в итоге мы можем выйти 3 в 4 или 3 в 2. Было много моментов, когда мы могли провести контратаку получше, особенно во втором тайме. Честно говоря, думаю, мы могли забить им ещё 2 или 3 мяча, но 3:1 в матче с «Арсеналом» – это очень хороший результат.