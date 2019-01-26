Дзола рассказал о том, чего тренерский штаб «Челси» хочет добиться от Азара

Ассистент главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола объяснил суть претензий тренерского штаба к полузащитнику команды Эдену Азару.

В бытность игроком я был очень похож на Эдена. Я был очень нацелен на ворота, и мне нравилось передвигаться по полю, искать место, где я мог бы получить мяч, развернуться и огорчить соперника голом. Я был очень, очень похож на него, и я его понимаю.

Мы хотим дать ему это, но также хотим быть организованной командой как в обороне, так и в атаке, особенно в атаке. Вот почему мы просим, чтобы Эден иногда старался чуть большн. Я знаю, что это не лучшее его качество. Мы понимаем, что он должен быть свеж, когда получает мяч. Без сомнений, мы на одной стороне. Мы хотим найти общий язык и сделать так, чтобы Азар мог показать лучшее, на что он способен, и команда бы только выиграла от этого.

Речь не только о голах, но также об эпизодах игры, когда мы нуждаемся в том, чтобы каждый из игроков защищался и прессинговал соперника. Это именно то, что мы стараемся делать. Справедливости ради, Эден делает это, пытается это делать. Но мы очень требовательны, потому что хотим, чтобы он и остальные делали это постоянно. Уверен, мы придём к компромиссу.

Я не в том положении, чтобы критиковать такого игрока, как Эден. Маурицио Сарри говорит об одном: потенциал Азара сильнее его выступлений. Он не критикует то, что делает Эден. Он верит, что Азар может сделать намного больше для себя и команды. Это всё, о чём он говорит.