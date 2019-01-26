Эмери: «Травмы двух центральных защитников сказались на результате»

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии (1:3). На 21-й минуте лондонский клуб потерял из-за травмы одного центрального защитника – Сократиса Папастатопулоса, а на 64-й минуте другого – Лорана Косьельни. Их место на поле заняли Шкодран Мустафи и Маттео Гендузи.

Я рад, потому что считаю, что мы проделали хорошую работу. Однако результат неудовлетворительный. Результат и травмы подпортили сегодняшний вечер. Травмы не поспособствовали тому, чтобы мы продолжали быть в игре. При счёте 1:2 у нас была возможность сравняться и победить, но травмы – особенно Косьельни – не помогли нам в этом, потому что наш ритм упал.

Соперник очень хладнокровно реализовал свои моменты. У нас же получалось врываться в их штрафную, но не хватало последнего действия, чтобы забить. Мы заслуживали большего, но играли против «Манчестер Юнайтед», который переживает лучший момент сезона и обладает большим количеством игроков, способных решить игру. А во втором тайме их усилили Рэшфорд и Марсьяль.