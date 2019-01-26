Лукаку: «Хочу забивать!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, признанный лучшим игроком матча 4-го раунда Кубка Англии с «Арсеналом» (3:1) прокомментировал своё выступление. В этой встрече бельгийский форвард отметился двумя результативными передачами.

(Смеётся) Я хочу забивать! Хочу постоянно забивать, потому что я бомбардир. Я не могу делать и то, и другое, хотя за эти годы я, бывало, мог выдать несколько ассистов. Не уверен, был ли у меня хоть один в этом сезоне до сегодняшней встречи, но теперь я сделал два голевых паса, и если я продолжу ассистировать и забивать, то буду очень рад.

Выпустить меня на правый фланг было идеей тренера. Думаю, он видел, как я играл пару раз на этом месте за сборную Бельгии, и я сделал свою работу. Я должен использовать свои шансы. Я принимаю своё нынешнее положение и усердно работаю на тренировках. Всегда готов помочь тренеру, когда он будет нуждаться во мне.