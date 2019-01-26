Сульшер оценил игру Лукаку и Лингарда в матче с «Арсеналом»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после победы над «Арсеналом» (3:1) в матче Кубка Англии поделился впечатлениями от игры нападающих своей команды Ромелу Лукаку и Джесси Лингарда. В частности, Сульшер объяснил, почему выпустил Лукаку на правый фланг атаки.

Ромелу играл на этой позиции за сборную Бельгии и «Эвертон». Это тактический ход, который есть в нашем распоряжении, и мы знаем, насколько силён Лукаку [на этой позиции]. Он получал мяч и убегал во фланг. А его пас на Алексиса был потрясающим. Отличная атака.

Джесси – игрок больших матчей. Он доказывал это и в сборной Англии, и в нашей команде. Он всегда отличается голами.

Джесси – тот, в ком мы никогда не сомневаемся при выборе состава. Он прошёл через всю систему, он знает клуб, знает историю, знает все голевые атаки, которые мы сегодня провели с «Арсеналом». Он знает о клубе всё, и мы будем заботиться о нём.