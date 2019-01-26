Сульшер оценил игру Лукаку и Лингарда в матче с «Арсеналом»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Севилья -:-  Леванте - - -
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Хетафе - - -
20:30 сегодня  Леганес -:-  Эйбар - - -
22:45 сегодня  Валенсия -:-  Вильярреал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Кальяри - - -
20:00 сегодня  Сампдория -:-  Удинезе - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Наполи - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фрайбург -:-  Хоффенхайм - - -
17:30 сегодня  Боруссия М -:-  Аугсбург - - -
17:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Ганновер-96 - - -
17:30 сегодня  Вольфсбург -:-  Байер - - -
17:30 сегодня  Майнц -:-  Нюрнберг - - -
20:30 сегодня  Вердер -:-  Айнтрахт Ф - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 сегодня  Страсбур -:-  Бордо - - -
22:00 сегодня  Ницца -:-  Ним - - -
22:00 сегодня  Генгам -:-  Реймс - - -
22:00 сегодня  Дижон -:-  Монако - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити - - -
11:50 5’ Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 0:0 Логотип футбольный клуб СиднейСидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн - - -
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:2 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 1:1 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 1:0 Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К -:- Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:4 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса -:- Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси -:- Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя -:- Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 2:1 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад -:- Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб НьиредьхазаНьиредьхаза - - -
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Оптик (Ратенов)Оптик - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Бежанийя (Белград)Бежанийя - - -
03:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
11:00 46’ Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 2:0 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС -:- Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция -:- Логотип футбольный клуб Татран ПрешовТатран Прешов - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
14:45 сегодня Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИК -:- Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висмут ГераВисмут Гера -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хэкен (Гетеборг)Хэкен -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарнамоВарнамо -:- Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс -:- Логотип футбольный клуб Форвард (Эребру)Форвард - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб ВильВиль - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК -:- Логотип футбольный клуб Сирианска (Сёдертелье)Сирианска - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг -:- Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗалаэгерсегЗалаэгерсег -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг -:- Логотип футбольный клуб Вейче ФленсбургВейче Фленсбург - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб РидРид - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб Далкурд (Бурленге)Далкурд - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб ЧиассоЧиассо - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК -:- Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна -:- Логотип футбольный клуб ПриштинаПриштина - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Далянь ИфанДалянь Ифан - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лозанна-СпортЛозанна-Спорт -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
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Сульшер оценил игру Лукаку и Лингарда в матче с «Арсеналом»

сегодня, 04:20
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после победы над «Арсеналом» (3:1) в матче Кубка Англии поделился впечатлениями от игры нападающих своей команды Ромелу Лукаку и Джесси Лингарда. В частности, Сульшер объяснил, почему выпустил Лукаку на правый фланг атаки.

Ромелу играл на этой позиции за сборную Бельгии и «Эвертон». Это тактический ход, который есть в нашем распоряжении, и мы знаем, насколько силён Лукаку [на этой позиции]. Он получал мяч и убегал во фланг. А его пас на Алексиса был потрясающим. Отличная атака.

Джесси – игрок больших матчей. Он доказывал это и в сборной Англии, и в нашей команде. Он всегда отличается голами.

Джесси – тот, в ком мы никогда не сомневаемся при выборе состава. Он прошёл через всю систему, он знает клуб, знает историю, знает все голевые атаки, которые мы сегодня провели с «Арсеналом». Он знает о клубе всё, и мы будем заботиться о нём.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   23 / 755
сегодня в 10:20
А всего то - сменили тренера!!! А как команда преобразилась?!?
Мауру пора у Сульшера уроки брать, но для начала пройти курс психотерапии!!!
Успехов МЮ и Сульшеру!!!
sir_Alex
sir_Alex
   34 / 755
сегодня в 07:50
Хорошо сыграли парни!
cska plus
cska plus
   10 / 755
сегодня в 05:03
В целом МЮ был лучше, с победой!
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