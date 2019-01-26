Коул: «Если Сульшер обыграет ПСЖ, то МЮ не придется искать нового тренера»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул выразил мнение, что Оле-Гуннар Сульшер может остаться у руля команды на долгое время.
Если Сульшер и дальше продолжит побеждать, если он обыграет ПСЖ, то думаю, что руководство клуба не будет искать нового тренера. Сульшер постепенно набирается опыта. Он пытается работать с игроками так, как с нами работал Фергюсон.
Напомним, что вчера «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Арсенал» в Кубке Англии.
Жаль на тебя времени и букаФФ.
Жаль на тебя времени и букаФФ.