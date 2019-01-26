Коул: «Если Сульшер обыграет ПСЖ, то МЮ не придется искать нового тренера»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул выразил мнение, что Оле-Гуннар Сульшер может остаться у руля команды на долгое время.

Если Сульшер и дальше продолжит побеждать, если он обыграет ПСЖ , то думаю, что руководство клуба не будет искать нового тренера. Сульшер постепенно набирается опыта. Он пытается работать с игроками так, как с нами работал Фергюсон.