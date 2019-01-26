Гвардиола: «Наша цель - финал Кубка Англии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Бернли» в Кубке Англии.

Я рад, что мы победили. Мы стараемся с каждым матчем совершенствоваться и становиться лучше. Сегодня мы позволили создать сопернику всего пару моментов. Кубок Англии - важный турнир, мы хотим добраться до финала.