Аллегри: «Погба в „Ювентусе“? У вас хорошая фантазия»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о том, что в туринскую команду может вернуться полузащитник Поль Погба, ныне представляющий «Манчестер Юнайтед».
Погба в «Юве»? У вас замечательная фантазия.
Будет очень сложно вновь увидеть Поля в футболке «Ювентуса».
аха-ах)
аха-ах)
Пол очень одарён, видит поле, владеет пасом.
Он большой, хорошо играет головой.
Но бывает неуклюж и непластичен до смешного.
и нестабилен, хорош только временами.
Слегка глуповат.
Его нужно всё время мотивировать и хвалить как ребёнка.
Работать с ним нужно большое терпенье, и особый талант тренера.
Погба похож на дорогой, но очень капризный автомобиль,
для трудных дорог не годится
Пол очень одарён, видит поле, владеет пасом.
Он большой, хорошо играет головой.
Но бывает неуклюж и непластичен до смешного.
и нестабилен, хорош только временами.
Слегка глуповат.
Его нужно всё время мотивировать и хвалить как ребёнка.
Работать с ним нужно большое терпенье, и особый талант тренера.
Погба похож на дорогой, но очень капризный автомобиль,
для трудных дорог не годится
За трофеями))
За трофеями))