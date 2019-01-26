Макгрегор: «Сульшер - особенный!»

Звезда ММА Конор Макгрегор похвалил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера после победы манкунианцев над «Арсеналом» в матче 4-го раунда Кубка Англии. Это уже восьмой кряду успех для норвежца после того, как он принял команду в декабре.
Оле-Гуннар Сульшер - особенный парень! Суперсаб для «Манчестер Юнайтед». Игрок и тренер. Невероятно! Вы можете ощутить ту страсть, которая есть у него к своему клубу и его истории. Прошлое и настоящее, невероятно!
Теперь видит (своими глазами),как Сульшер подымает МЮ.
Очко ни у кого не железное,но пруха здесь и сейчас есть.
Почему бы и нет?,пожелаем МЮ вернуться в элиту. Клуб с историей. Болелов больше всего в мире.
Я За возрождения бывалого МЮ,клуб этого достоин.
Теперь видит (своими глазами),как Сульшер подымает МЮ.
Очко ни у кого не железное,но пруха здесь и сейчас есть.
Почему бы и нет?,пожелаем МЮ вернуться в элиту. Клуб с историей. Болелов больше всего в мире.
Я За возрождения бывалого МЮ,клуб этого достоин.