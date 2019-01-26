Макгрегор: «Сульшер - особенный!»

сегодня, 19:56

Звезда ММА Конор Макгрегор похвалил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера после победы манкунианцев над «Арсеналом» в матче 4-го раунда Кубка Англии. Это уже восьмой кряду успех для норвежца после того, как он принял команду в декабре.