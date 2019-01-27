Божович: «Мы все поработали на первом сборе очень хорошо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о том, как прошли первые зимние сборы команды.

Первый сбор всегда самый важный, потому что все игроки приезжают после отдыха и нужно подтягивать кондиции. Мы все поработали на первом сборе очень хорошо. Игроки получили аэробную и физическую подготовку. Все получили одинаковую нагрузку. Слава Богу, удалось пройти первый сбор без больших потерь – повреждения есть только у Мияйловича и Вучичевича, остальные здоровы. На втором сборе команде будет легче физически, потому что игроки привыкнут к нагрузкам.