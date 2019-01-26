Канчельскис: «Иван Соловьев находится в расположении „Навбахора“»

Главный тренер узбекского «Навбахора» Андрей Канчельскис подтвердил, что полузащитник Иван Соловьев, первую часть сезона отыгравший в «Сочи», находится в расположении его команды.

Иван сейчас у нас. В ближайшие дни вопрос, надеюсь, решится в положительную сторону. Провел уже один тайм за «Новбахор». Впечатления хорошие. Осталось подписать контракт. Почему решили его пригласить? Нам нужны крайние креативные полузащитники. Соловьев способен и слева сыграть, и справа. Видно, что парень в футбол играть умеет. Дай бог, чтобы он к нам перешел.