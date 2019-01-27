Мельгарехо: «Нормально себя чувствую крайним защитником»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о работе с главным тренером команды Олегом Кононовым.

При всей его любви к комбинационному футболу тренер просит не забывать об обороне. Я должен отрабатывать. Нельзя оставаться впереди. Так что много ношусь вперед-назад.

Играть слева в обороне совсем не по душе? Да нет, почему. Просто на этой позиции другая специфика. Я сказал бы, что это более требовательная позиция. Нужно гораздо больше думать об обороне, об опеке соперников, о том, как не оставить за спиной свободное пространство. Нормально себя чувствую крайним защитником. Для меня важнее играть, а где – пусть решает тренер. Сейчас меня рассматривают на другой позиции, чему я рад. Но могу выйти и слева.