Рейнгольд: «В игре „Ростова“ ничего нет. Какой тренер - такая и команда»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил игру «Ростова» на проходящем в Катаре товарищеском турнире.

«Ростов» в первом матче уступил «Спартаку» (1:2), а во втором проиграл «Локо» в серии пенальти.

«Ростов»? Там вообще ничего нет. Это боевая команда: подраться бы, попинаться, всегда спокойно вступают в единоборства... Но никакого игрового почерка я здесь вообще не вижу. Это все связано с тренером: какой тренер — такая и команда. Не хочу обидеть Карпина, но смотреть на игру «Ростова» лично мне неприятно.