Рейнгольд: «„Зенит“ во всех линиях оставил удручающее впечатление»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил выступление «Зенита» на товарищеском турнире в Катаре.

«Сине-бело-голубые» уступили «Локомотиву» (1:3) и «Спартаку» (0:3).

Что касается «Зенита», то команда пока не готова. Не хочу их ругать. Что ругать? Команда недавно собралась, приехала на первый сбор, принимает физические нагрузки. Но дело не в этом: в «Зените» вообще ничего нет. Нет игроков, которые могут чем-то удивить. И еще Паредес уходит. Темная ночь в «Зените». Кто играет? На каком месте? Кто за это место отвечает? Какие планы у главного тренера? Это надо спрашивать у Семака, конечно. Впечатление команда плачевное производит. Хотя с Семаком согласен в одном: он сказал, что для команды важно закончить работу в физическом плане, и им не надо побеждать «Спартак» или выигрывать турнир. Но главный тренер заявляет, что это такая игра. Но я не соглашусь: ничего там нет.



Кто разбирается в футболе, сразу ищет причину такой игры. Я ищу причину, и она здесь простая: нет игроков хорошего уровня. Если нет хорошего футболиста, хотя бы среднестатистического западного профессионала — бесполезно выстраивать игровые тенденции. Я смотрел внимательно «Зенит» во всех линиях — удручающее впечатление. Да, может быть на данном этапе ты не в порядке, но где-то промежуток в минут пять-семь покажи, что ты мастер — я даже этого не увидел. Не хочу обижать, но говорю то, что вижу. У «Зенита» через три недели очень серьезная игра в Лиге Европы — они должны выправить положение. У них, к сожалению, сейчас нет мастеровитых футболистов. Но об этом пусть думает руководство «Зенита». Потому что с таким составом победные планы нарисовать нельзя.