Орлов: «„Зенит“ купил аж пять аргентинцев! Зачем?»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зениту» не стоило покупать сразу несколько аргентинцев, которые, по его мнению, не усилили команду.
Семак стиснут тем составом, который достался ему от предыдущих тренеров. Сначала на одну команду набирали, потом - на другую. А ведь с аргентинцами всегда сложно. Они не европейцы, не могут все 90 минут держать темп. А их купили - аж пять человек! Зачем? Сейчас стало ясно, что это брак в работе. Всех тех селекционеров. Потратили около 100 миллионов… А эти аргентинцы подняли «Зенит» хотя бы на шаг вверх? По качеству игры, по зрелищности?!
У клуба должна быть своя линия, своя стратегия. Нужно усиливаться точечно, а не брать аргентинцев пачками. Опыт «Динамо» с португальцами ничему не научил что ли? А сейчас в «Зените» пять аргентинцев… Ну как такое возможно?!
Паредес? Да, по своим характеристикам он действительно лучший игрок команды. Ведь неслучайно его покупает ПСЖ. Но этот парень не для «Зенита». Ему не нравится «Зенит», он считает, что для него это низкий уровень. Что ж, его право так думать. Он творческий человек, сам выбирает, где ему играть.
Не отвлекаясь на мётла...аудиты..и пр...
Всё наверно проще...
Если у команды бюджет №1...стадион №1...и почти неограниченные возможности в выборе игроков и тренеров - а на выхлопе- место №5.......то наверно люди не должной квалификации занимаются в последние годы подборкой игроков и тренеров....
Не отвлекаясь на мётла...аудиты..и пр...
Всё наверно проще...
Если у команды бюджет №1...стадион №1...и почти неограниченные возможности в выборе игроков и тренеров - а на выхлопе- место №5.......то наверно люди не должной квалификации занимаются в последние годы подборкой игроков и тренеров....
Надо просто назначить хороший и объективный аудит в Газпроме и Зените, по итогам которого предложить Миллеру купить Зенит.
Надо просто назначить хороший и объективный аудит в Газпроме и Зените, по итогам которого предложить Миллеру купить Зенит.
-------------------------------------
Их купил Фурсенко, славившийся безрассудными тратами ещё и в РФС. Таких "специалистов" лучше вообще не подпускать ни к чему!
-------------------------------------
Их купил Фурсенко, славившийся безрассудными тратами ещё и в РФС. Таких "специалистов" лучше вообще не подпускать ни к чему!
Их купил Манчини...которому Зенит дал карт-бланш...доверился и остался ни с чем...
Пока руководство будет позволять делать из команды полигон для чьих то бзиков - это не прекратиться.....
Можно каждый год менять по 2 тренера и 10 игроков - но если руководство само не знает что хочет в итоге - эти опыты над командой будут продолжаться бесконечно...
Непрофессионализм - перечеркнёт всё......и огромный бюджет и высокую посещаемость...абсолютно всё...
Их купил Манчини...которому Зенит дал карт-бланш...доверился и остался ни с чем...
Пока руководство будет позволять делать из команды полигон для чьих то бзиков - это не прекратиться.....
Можно каждый год менять по 2 тренера и 10 игроков - но если руководство само не знает что хочет в итоге - эти опыты над командой будут продолжаться бесконечно...
Непрофессионализм - перечеркнёт всё......и огромный бюджет и высокую посещаемость...абсолютно всё...
надо было немцев брать!
надо было немцев брать!