Орлов: «„Зенит“ купил аж пять аргентинцев! Зачем?»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зениту» не стоило покупать сразу несколько аргентинцев, которые, по его мнению, не усилили команду.

Семак стиснут тем составом, который достался ему от предыдущих тренеров. Сначала на одну команду набирали, потом - на другую. А ведь с аргентинцами всегда сложно. Они не европейцы, не могут все 90 минут держать темп. А их купили - аж пять человек! Зачем? Сейчас стало ясно, что это брак в работе. Всех тех селекционеров. Потратили около 100 миллионов… А эти аргентинцы подняли «Зенит» хотя бы на шаг вверх? По качеству игры, по зрелищности?!

У клуба должна быть своя линия, своя стратегия. Нужно усиливаться точечно, а не брать аргентинцев пачками. Опыт «Динамо» с португальцами ничему не научил что ли? А сейчас в «Зените» пять аргентинцев… Ну как такое возможно?!