Винисиус: «Хочу играть с Неймаром как в сборной, так и в „Реале“»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отметил, что был бы рад выступать за одну команду с форвардом «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймаром.
Я хотел бы поиграть вместе с Неймаром как в «Реале», так и в национальной сборной. Я всегда хотел играть с ним в одной команде.
Я являюсь его поклонником ещё с тех пор, как он выступал за «Сантос». Конечно, у нас бы не было никаких проблем с тем, чтобы быть партнёрами по команде.
Какой игрок больше всего вдохновляет вас в европейском футболе и кого бы вы хотели видеть в «Реале»?
Ответ один – Неймар.
Недавно 26-летний бразилец получил серьёзную травму и, скорее всего, выбыл из строя до конца сезона.