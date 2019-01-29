Винисиус: «Хочу играть с Неймаром как в сборной, так и в „Реале“»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отметил, что был бы рад выступать за одну команду с форвардом «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймаром.

Я хотел бы поиграть вместе с Неймаром как в «Реале», так и в национальной сборной. Я всегда хотел играть с ним в одной команде.

Я являюсь его поклонником ещё с тех пор, как он выступал за «Сантос». Конечно, у нас бы не было никаких проблем с тем, чтобы быть партнёрами по команде.

Какой игрок больше всего вдохновляет вас в европейском футболе и кого бы вы хотели видеть в «Реале»?

Ответ один – Неймар.