Виллиан: «Мы все просим Хадсона-Одои не покидать „Челси“»

Полузащитник «Челси» Виллиан признался, что игроки «синих» не хотят, чтобы 18-летний хавбек Каллум Хадсон-Одои уходил в «Баварию».

Конечно, мы просим Каллума не уходить. Мы хотим, чтобы он остался. Он огромный талант, замечательный игрок. Мы постоянно твердим ему о том, чтобы он остался здесь.

Каллум может быть одним из лучших игроков в «Челси» и в будущем стать одним из лучших в мире. Он должен остаться.

Он обладает всеми качествами. Он быстр и, конечно, он может стать лучше, ему только 18 лет, и он может прогрессировать и стать одним из лучших футболистов. Это видно по его голам. Мы осознаём его значимость для этого клуба и для нас и просто хотим, чтобы он остался.